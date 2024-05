3 mesi gratis di Apple TV+ per te con questo semplice trucchetto

AppleTV+ è un servizio di streaming in grande crescita che offre una moltitudine di contenuti.

Si spazia dai film, alle serie drammatiche, fino alla commedia, ai documentari e all'animazione. Un palinsesto in continua crescita ma che, allo stesso tempo, improntato sulla qualità e che presenta una libreria ricca di produzioni esclusive.

Se vorresti provare con mano le potenzialità di questo servizio ma sei ancora incerto, abbiamo ottime notizie per te.

Attraverso un'interessante offerta, infatti, Apple+ offre almeno 3 mesi di servizio gratuito se stai acquistando un dispositivo idoneo alla promozione.

Alcuni prodotti Apple in vendita, infatti, offrono dei pacchetti inclusi al momento dell'acquisto. A seconda del caso, questi possono includere 3, 6 o addirittura 12 mesi di Apple+ gratis.

Perché non dovresti farti scappare l'offerta di Apple TV+?

Apple TV+ è un servizio solido e in grande espansione, con aggiunge al palinsesto ogni mese e che, nel 2024, compete con altre piattaforme al top del settore.

Che si tratti di cartoni animati per i tuoi figli, documentari per i tuoi genitori, serie TV o film storici o di recente uscita, Apple TV+ riesce a offrirti tutto ciò che ti serve per l'intrattenimento.

Non solo: il servizio non si limita a funzionare sui dispositivi Apple. La piattaforma, infatti, offre piena compatibilità con sistemi Windows ma anche con tutte le più diffuse smart TV attualmente in commercio. Tutto ciò è un vantaggio da non sottovalutare, anche perché puoi condividere il tuo account con ben 5 membri della tua famiglia.

Quanto costa Apple TV+? Dopo i primi 3, 6 o 12 mesi di servizio gratuito, tieni conto che il servizio in questione non risulta particolarmente oneroso. Parliamo, infatti, di soli 9,99 euro al mese.

Se non vuoi acquistare un prodotto Apple ma vuoi comunque provare la piattaforma? Anche se non puoi accedere alla promozione, il servizio viene offerto GRATIS per 7 giorni. Un ottimo modo per provare con mano tutte le sue potenzialità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.