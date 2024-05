Apple Arcade è gratis per 3 mesi grazie a questa promo esclusiva

Apple Arcade è uno dei principali servizi di Apple: si tratta di un abbonamento che consente agli utenti Apple la possibilità di accedere a un catalogo di oltre 200 giochi, da scaricare sui propri dispositivi Apple. Il servizio ha un costo di 6,99 euro al mese, senza alcun vincolo.

In questo momento, però, c'è una promozione da cogliere al volo: ci sono, infatti, 3 mesi gratis di Apple Arcade per tutti gli utenti che acquisteranno un dispositivo Apple compatibile. Si tratta, quindi, di una promo esclusiva, non accessibile a tutti ma sicuramente molto interessante per chi sta valutando l'acquisto di un nuovo prodotto della casa di Cupertino.

In alternativa, è sempre possibile attivare la prova gratuita di 1 mese, direttamente tramite la sezione Arcade dell'App Store.

Come avere 3 mesi gratis di Apple Arcade

La promozione in corso è molto semplice: chi acquista un nuovo dispositivo Apple può ricevere 3 mesi gratis di Apple Arcade. L'elenco dei dispositivi compatibili comprende:

iPhone

iPad

Mac

Apple TV

È necessario acquistare un prodotto che può essere aggiornato all'ultima versione del sistema operativo. L'acquisto deve essere effettuato tramite un rivenditore autorizzato da Apple Italia. Per riscattare la promozione, dopo aver completato la configurazione del proprio dispositivo e aver effettuato l'accesso con il proprio ID Apple, è sufficiente accedere all'App Store e entrare nella sezione Arcade. La promo sarà riscattabile direttamente in questa sezione.

Per tutti gli altri utenti, invece, c'è la possibilità di ottenere un mese gratis di Apple Arcade. In questo caso, è sufficiente attivare la prova gratuita, sempre tramite l'App Store. Al termine della prova gratuita, il servizio si rinnoverà al costo di 6,99 euro al mese ma non ci saranno vincoli di alcun tipo. Di conseguenza, sarà possibile in qualsiasi momento interrompere il rinnovo automatico, evitando qualsiasi addebito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.