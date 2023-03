Bing Chat: ecco la modalità per impersonale le celebrità

Dopo il lancio di Bing Chat avvenuto giorni addietro, Microsoft ha apportato svariate modifiche al suo chatbot al fine di offrire uno strumento ancora più preciso ed efficace rispetto al lancio. A tal proposito, nel corso delle ultime ore è stata aggiunta una nuova modalità, denominata Celebrity, la quale, come facilmente deducibile dal nomee stesso, permette all’AI di impersonare una celebrità e di ricevere risposte come se si stesse conversando con quest’ultima.

Bing Chat: disponibile la modalità Celebrity

Per sfruttare la modalità Celebrity occorre impartire il comando #celebrity [nome] o semplicemente #[nome] . Usandolo, l'utente può avviare una conversazione con la versione virtuale di una persona famosa (es. un attore, cantante o atleta). Si possono fare domande su vita, carriera, hobby e altro e Bing Chat otterrà risposte in modo da imitare la personalità e lo stile della celebrità.

Tra le celebrità imitate da Bing Chat ci sono Elon Musk, Tom Cruise, Taylor Swift, Kevin Hart, Dwayne Johnson, Beyoncé, Oprah Winfrey, Tom Hanks, Diddy, Barack Obama e Lebron James. È anche in grado di impersonare personaggi che non sono realmente esistenti come Harry Potter, Batman, Elsa, Yoda, Gandalf, Darth Vader, Katniss Everdeen, Sherlock Holmes e Gollum. Per fare un esempio pratico, per conversare con Bing Chat facendogli imitare Tom Cruise occorre digitare #celebrity tom cruise oppure #tom cruise.

Per quanto riguarda politici e figure controverse, invece, Bing Chat non consentirà alcuna imitazione, affermando di non poter appunto impersonare politici influenti, attivisti o capi di stato, in quanto contro le sue regole perché potrebbe essere dannoso o offensivo per alcune persone. Alcuni segnalano però che, a seconda di come viene fatta la richiesta, il chatbot è comunque in grado di aggirare questa restrizione e imitare personaggi come ad esempio Donald Trump e Joe Biden.