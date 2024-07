Bautista Agut-Fognini (Wimbledon): come vedere l'incontro in streaming

Prima dell'ora di pranzo Fabio Fognini scenderà in campo a Wimbledon per provare ad agguantare la seconda settimana del torneo, impresa che fin qui non gli è mai riuscita. Il suo avversario sarà lo spagnolo Roberto Bautista Agut, che in carriera ha battuto sette volte nei dieci confronti avuti con lui. L'incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Tennis (canale 203 di Sky) e in streaming su NOW.

Come vedere Bautista Agut-Fognini in streaming (Wimbledon)

Per vedere il match di Wimbledon di oggi tra Bautista Agut e Fognini occorre attivare il pass Sport della piattaforma streaming NOW. Dopo questo, bisogna scaricare l'app NOW, effettuare l'accesso al proprio account usando le credenziali fornite durante l'iscrizione, per poi avviare la diretta del canale Sky Sport Tennis tramite la sezione Canali Live.

Fin qui un torneo da 10 e lode per "Fogna", capace di estromettere al secondo turno il numero 8 del tabellone Casper Ruud, approfittando della scarsa dimestichezza sull'erba del norvegese (tre volte finalista Slam, due al Roland Garros e una allo US Open). Sulla carta partirà favorito contro il rivale spagnolo: i due non si affrontano dal terzo turno del Roland Garros (2019), con match vinto dal tennista ligure col punteggio di 7-6, 6-4, 4-6, 6-1.

