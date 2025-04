Octopus Energy ti protegge dai rincari: blocca il prezzo di luce e gas

L'ansia per i rincari delle bollette è dietro l'angolo: le fluttuazioni del mercato energetico ci sono e anche i prossimi mesi saranno duri da questo punto di vista. Scegliere il fornitore giusto, adesso, è quanto mai importante. Ed è qui che entra in gioco Octopus Energy.

Fino al prossimo 16 aprile, dunque una manciata di giorni, si può attivare Fissa 12M. Si tratta dell'offerta di punta di questo fornitore, con cui è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per un anno a tariffe estremamente competitive.

Per attivare la promozione in questione non bisogna fare altro che andare sul sito di Octopus Energy e compilare il modulo richiesto con tutte le info personali. Serviranno pochi minuti, dopodichè si verrà indirizzati in una pagina di pagamento con cui poter procedere all'attivazione della fornitura. Comunque, ora vorrai sapere quali sono le tariffe applicate: scopriamolo.

Tutti i vantaggi di Octopus Energy

Ecco le tariffe applicate all'interno della promozione Fissa 12M:

Materia prima Luce 0,1397 €/kWh , costi di commercializzazione 96 €/anno;

, costi di commercializzazione 96 €/anno; Materia prima Gas 0,513 €/Smc, costi di commercializzazione 96 €/anno.

Ora sicuramente ti starai chiedendo cosa succede terminati i 12 mesi. Octopus Energy è trasparente: avrai la possibilità di scegliere nuovamente la tariffa più conveniente tra quella Fissa o Flex. Quest'ultima, con costo della materia prima indicizzato. Per quanto riguarda trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema, oneri di regolazione e imposte, questi sono costi indipendenti dal fornitore.

Ma non è finita qui: ci sono almeno altri due ottimi motivi per passare a Octopus Energy. Il primo è che l'energia elettrica di Octopus è prodotta in Italia da fonti rinnovabili. Il secondo è che il suo servizio clienti funziona davvero bene, con risposte in media meno di un minuto.

Vai sul sito di Octopus e inizia a risparmiare con il prezzo bloccato per un anno.

