Azzerare i costi della carta di credito: ora è possibile grazie a Carta YOU

Per azzerare i costi della carta di credito è necessario scegliere la carta giusta da utilizzare: con Carta YOU di Advanzia Bank, ad esempio, è possibile accedere a una carta di credito gratuita e ricca di vantaggi, eliminando tutti i costi di mantenimento e utilizzo che, in genere, caratterizzano questo tipo di carta di pagamento.

Carta YOU ha canone zero, senza alcun requisito da rispettare, e non ha commissioni su pagamenti e prelievi, anche per le operazioni effettuate all'estero. In più, la carta mette a disposizione una polizza viaggi gratuita e consente di rateizzare le spese, in alternativa al pagamento al saldo.

Questa carta utilizza il circuito Mastercard e può essere sfruttata anche tramite Google Pay e Apple Pay. Per richiedere online Carta YOU è sufficiente seguire una veloce procedura tramite il sito ufficiale. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Carta YOU è la carta di credito gratuita su cui puntare

Con Carta YOU è, quindi, possibile azzerare i costi della carta di credito. Questa carta ha le seguenti caratteristiche:

il canone è zero , senza requisiti da rispettare

, senza requisiti da rispettare non ci sono commissioni su pagamenti e prelievi, anche per le operazioni effettuate all'estero

su e anche per le operazioni effettuate all'estero è possibile utilizzare il circuito Mastercard e i wallet digitali Google Pay e Apple Pay

e i wallet digitali e è possibile rateizzare le spese e richiedere un incremento del plafond mensile

e richiedere un incremento del plafond mensile l'emissione avviene s enza apertura di un nuovo conto corrente

per tutti i clienti c'è una polizza viaggi gratuita inclusa

Chi sceglie di puntare su Carta YOU, quindi, ha la possibilità di azzerare i costi della carta di credito, eliminando costi fissi e costi legati all'utilizzo per un utilizzo davvero completo di questo strumento di pagamento. I dettagli completi sono disponibili di seguito.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.