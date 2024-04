Axerve POS ti ridà il 50% delle commissioni con il cashback

Axerve si distingue nel mondo dei pagamenti POS con una proposta particolarmente vantaggiosa per i commercianti, grazie al suo servizio POS Easy che combina basse commissioni con un generoso sistema di cashback. Con solo l'1% di commissione su ogni transazione, Axerve offre inoltre un cashback del 50% su queste commissioni, un'opportunità da cogliere subito dato che è una promozione a tempo limitato, disponibile fino al 30 maggio 2024.

Axerve: metà delle commissioni tornano indietro

L'offerta include il terminale PAX A920 Pro, che combina estetica e robustezza funzionale. Questo dispositivo, operante con sistema Android, è dotato di connettività Wi-Fi e 4G (con SIM inclusa), permettendo la stampa degli scontrini. Il design è compatto e pratico, misurando 17,8 cm in lunghezza, 7,8 cm in profondità, e 5,4 cm in altezza, per un peso di 390 grammi. Il terminale è quindi non solo funzionale ma anche facile da maneggiare e piacevole alla vista.

Il meccanismo di cashback è diretto e vantaggioso: Axerve rimborsa il 50% delle commissioni su ogni transazione effettuata con POS Easy. Questo rende il sistema particolarmente attraente per i commercianti con un volume elevato di transazioni. Inoltre, l'offerta comprende una serie di servizi aggiuntivi che facilitano la gestione quotidiana delle attività commerciali. I commercianti possono beneficiare dell'accredito delle transazioni su qualsiasi conto corrente entro il giorno lavorativo successivo, una SIM multioperatore con traffico dati incluso, e supporto tecnico disponibile sette giorni su sette.

L'offerta POS Easy di Axerve è flessibile e non impone vincoli di permanenza, consentendo ai commercianti di rimanere agili e adattarsi liberamente alle esigenze del mercato. Oltre alla facilità d'uso e alle basse commissioni, Axerve garantisce una protezione avanzata dei dati dei clienti, un fattore cruciale in un'era in cui la sicurezza informatica è di primaria importanza. La capacità del terminale di selezionare automaticamente l'operatore con la migliore copertura garantisce transazioni fluide e senza interruzioni, essenziali per mantenere l'efficienza operativa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.