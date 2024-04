Axerve: elimina le commissioni con Smart POS Easy

Se hai un'attività commerciale o vuoi comunque avere flessibilità nel ricevere pagamnti, Axerve potrebbe fare al caso tuo. Grazie a Smart POS Easy, puoi semplificare la gestione delle transazioni quotidiane eliminando completamente le commissioni su ogni operazione. Con un canone mensile fisso non hai più pensieri e puoi concentrarti solamente sulla crescita del tuo business.

Scopri i vantaggi di Axerve Smart POS Easy

Smart POS Easy di Axerve rappresenta una vera rivoluzione per chi desidera ridurre i costi operativi mantenendo un servizio clienti di alta qualità. Questo pos è progettato per accettare una vasta gamma di opzioni di pagamento, inclusi carte di credito, carte di debito, carte prepagate, nonché metodi di pagamento digitale come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

La sua portabilità è garantita da un design leggero e compatto, completo di un display touchscreen da 5,5 pollici e una stampante integrata. La batteria di lunga durata assicura circa 10 ore di autonomia, permettendo di gestire le vendite in continuazione senza interruzioni. Queste caratteristiche rendono Smart POS Easy uno strumento indispensabile per chiunque voglia operare con facilità sia dentro che fuori dal punto vendita.

I costi? La politica di prezzo di Smart POS Easy è trasparente e progettata per adattarsi a diverse tipologie di attività. Per incassi annuali fino a €10.000, il canone mensile è di solo €17 più IVA. Per chi incassa fino a €30.000, il canone sale a €22 più IVA. Importante sottolineare che, superati i €30.000, si applica una commissione molto bassa, solo 1% + IVA sull'importo eccedente, rendendo ancora Smart POS Easy di Axerve una scelta economica per chi supera questa soglia di vendita.

Con queste caratteristiche, Smart POS Easy non è solo un terminale di pagamento, ma una soluzione completa che risponde alle esigenze di efficienza, mobilità e costi contenuti. È l'ideale per chi cerca un'opzione senza commissioni e con costi di gestione prevedibili e accessibili. Con la sua compatibilità universale e la facilità d'uso, questo dispositivo è perfetto per commercianti di ogni tipo, dalla piccola bottega al grande negozio online che desidera offrire ai propri clienti una soluzione di pagamento veloce e sicura.

Non lasciarti sfuggire l'opportunità di trasformare il tuo business. Visita oggi il sito di Axerve e scopri come Smart POS Easy può fare la differenza nella tua attività commerciale. Grazie a questo sistema renderai ogni transazione più semplice e vantaggiosa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.