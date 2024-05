AWS pensa a investire in Italia per creare nuovi data center

Amazon Web Services (AWS) è in trattative con il governo italiano per espandere la propria attività di data center nel Paese per un valore di miliardi di euro. Se tale piano dovesse andare avanti, creerebbe più posti di lavoro nella regione, anche indiretti. A rivelarlo è l’agenzia di stampa Reuters. Secondo le fonti, le discussioni tra AWS e il governo si concentrano attualmente sull’ubicazione e sull’entità dell’investimento. Una delle fonti ha affermato che AWS sta esplorando l'espansione della sua attuale sede a Milano e la costruzione di un nuovo data center, ma non ha ancora deciso quale strada seguire. Sia Amazon che il governo italiano si sono rifiutati di commentare la questione. Tuttavia, ciò è normale, poiché i dettagli sono ancora in fase di elaborazione. Una volta finalizzati i piani, entrambe le parti faranno i loro annunci.

AWS: Amazon continua a investire nell’Europa meridionale per la sua AI

Questa notizia arriva pochi giorni dopo che Amazon ha annunciato un investimento di 15,7 miliardi di euro in Spagna per migliorare la propria offerta nel paese e nel resto del continente. Questo enorme investimento contribuirà a sostenere 17.500 posti di lavoro a tempo pieno nelle imprese locali. Inoltre, contribuirà con 21,6 miliardi di euro al PIL del Paese, su base media annua, fino al 2033. Il Ministro della Trasformazione Digitale e del Servizio Pubblico spagnolo, José Luis Escrivá, aveva commentato l’accordo con entusiasmo. Secondo Escrivá: “l’impegno di AWS mette in luce l’attrattiva della Spagna come hub tecnologico strategico nell’Europa meridionale e le condizioni di connettività, clima ed energia che ci rendono un luogo attraente per le aziende più innovative del mondo. Il fatto che i data center AWS siano alimentati al 100% con energia rinnovabile è assolutamente in linea con la strategia del governo sull’intelligenza artificiale approvata di recente”.

Secondo una delle fonti, l'investimento in Italia non dovrebbe essere così grande come quello fatto in Spagna. Tuttavia, ammonterebbe comunque a diversi miliardi di euro. A quanto pare, l’annuncio delle parti non dovrebbe essere imminente. Tuttavia, è probabile che dopo l’anticipazione di Reuteurs, il governo italiano fornisca nuovi dettagli in merito.