Alexa diventerà a pagamento? Ecco le intenzioni di Amazon

Secondo un nuovo rapporto della CNBC, Amazon sta sviluppando una versione potenziata dell'intelligenza artificiale di Alexa basata sul Titan LLM dell'azienda. Questa nuova versione, che promette capacità conversazionali e di comprensione del linguaggio più avanzate, sarà accessibile solo tramite un abbonamento mensile separato.

Il costo di questo abbonamento non è ancora stato definito, ma le fonti ipotizzano un prezzo compreso tra 10 e 20 dollari al mese. Questo posizionerebbe Alexa potenziata in linea con i prezzi di abbonamenti mensili simili offerti da OpenAI e Google per le loro tecnologie di intelligenza artificiale top di gamma.

Tuttavia, né OpenAI né Google offrono attualmente le loro IA tramite altoparlanti intelligenti come Alexa. Inoltre, a gennaio sono emerse indiscrezioni secondo cui i dipendenti di Amazon avevano espresso dubbi sul progetto di abbonamento, data la natura ancora imperfetta dell'IA, con difficoltà nel rispondere a domande complesse e la tendenza a generare informazioni errate.

Tante critiche e pochi vantaggi?

Nonostante queste preoccupazioni iniziali, l'intelligenza artificiale potenziata di Alexa dovrebbe offrire diversi vantaggi. Tra questi, una maggiore naturalezza e fluidità nelle conversazioni, una migliore comprensione del linguaggio complesso e sfumato, e la capacità di generare diversi formati di testo creativi, come poesie, codice, script, brani musicali, e-mail e lettere. Inoltre, le funzionalità di ricerca e riepilogo di informazioni saranno più avanzate.

L'introduzione di un modello di abbonamento per l'intelligenza artificiale di Alexa potrebbe generare critiche da parte degli utenti, specialmente da quelli che già pagano un abbonamento Amazon Prime. C'è anche il rischio che la divisione in due livelli di Alexa possa creare una frammentazione dell'esperienza utente, con funzionalità esclusive disponibili solo per gli abbonati.

Questo potrebbe portare a una percezione di disparità tra gli utenti e potenzialmente influenzare negativamente la fedeltà al marchio, allo stesso tempo, però, l'intenzione di Amazon di far pagare per l'intelligenza artificiale potenziata di Alexa rappresenta una strategia audace che potrebbe portare a un prodotto più avanzato e competitivo.