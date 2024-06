Asana lancia “AI Teammates” per migliorare il lavoro in team

La piattaforma Asana è già conosciuta nel mondo del business, poiché aiuta i team a definire i compiti e ad assegnare le responsabilità. Tuttavia, l’azienda ha deciso di introdurre una novità interessante, ovvero AI Teammates. Si tratta di un agente AI dotato di intelligenza artificiale che interviene con consigli e piani su chi dovrebbe collaborare per portare a termine le cose. In un comunicato stampa, Asana ha affermato che il suo modello di intelligenza artificiale può utilizzare le informazioni archiviate sulle relazioni e sui progetti passati dei team. Ciò servirà ad assegnare il lavoro alle persone con le competenze più adatte. Ad esempio, gli agenti possono indicare i designer che conoscono lo stile del brand, in modo da lavorare su progetti creativi. AI Teammates può anche cercare le informazioni mancanti prima di rispondere a una richiesta. Inoltre, può lavorare in modo proattivo per raccogliere dati per il team.

AI Teammates: grazie alla chat i lavoratori potranno porre domande all’AI

Il comunicato di Asana non ha fornito esempi specifici, ma ha affermato che i clienti stanno già testando la nuova funzionalità (attualmente in versione beta). Secondo la società, il bot AI sta aiutando un’azienda (di cui non fa il nome) a mettere insieme contenuti di marketing su misura. Inoltre, sta traducendo risorse in diverse lingue e standardizzando i flussi di lavoro. Asana ha anche annunciato che AI Teammates avrà anche una finestra di chat, in modo che gli utenti possano porre domande sul loro progetto attuale. Tuttavia, l’azienda non ha ancora annunciato quando tale strumento possa essere disponibile nella versione stabile, a livello globale.

AI Teammates di Asana è soltanto l’ultimo esempio dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito business. A maggio Google ha annunciato un bot AI simile per Google Workspace che gli utenti possono personalizzare per automatizzare alcune attività lavorative. Q di Amazon apprende i dati aziendali in modo che i lavoratori possano semplicemente porre domande sulla loro attività. Infine, gli agenti AI Copilot di Microsoft automatizzano molte attività del workflow senza la necessità di una richiesta.