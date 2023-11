Amazon lancia Q, il nuovo chatbot AI dedicato alle aziende

La conferenza AWS re:Invent 2023 di Las Vegas, che terminerà venerdì, è stata l’occasione per Amazon di presentare i suoi nuovi prodotti e servizi. Durante il keynote di ieri, l’azienda fondata da Jeff Bezos ha mostrato al mondo il suo nuovo chatbot dedicato alle aziende, chiamato Q. Già disponibile in anteprima pubblica (a partire da 20 dollari l’anno per utente), Q è stato addestrato su 17 anni di conoscenze di AWS. Potrà rispondere a domande semplici e complesse (ad esempio “Come posso creare un'applicazione Web utilizzando AWS?”), ma anche trovare soluzioni utili a diverse domande e proporre nuove idee. Come ha affermato il CEO di AWS, Adam Selipsky, dal palco della conferenza: "Con Q è possibile chattare in modo semplice, generare contenuti e avviare azioni. Tutto si basa sulla comprensione dei vostri sistemi, dei vostri archivi di dati e delle vostre operazioni”.

Amazon Q: il nuovo chatbot che rivoluzionerà il mondo aziendale

I clienti AWS possono configurare Q collegandolo con app e software specifici della propria organizzazione, come istanze di storage Saleforce, Jira, Zendesk, Gmail e Amazon S3. Q indicizza tutti i dati e i contenuti connessi, “apprendendo” le peculiarità di un’azienda, comprese le sue strutture organizzative, i concetti chiave e i nomi dei prodotti. Ad esempio, un'azienda può chiedere a Q di analizzare le dei prodotti da parte degli utenti e i possibili modi per migliorarle. Inoltre, come ChatGPT, sarà possibile caricare file (Word, PDF, Excel, ecc.) e porre domande dedicate. Infine, Q può anche generare o riassumere contenuti come post di blog, comunicati stampa o e-mail ed eseguire azioni per conto dell'utente attraverso una serie di plug-in configurabili, come la creazione automatica di ticket services, notifiche a team specifici in Slack e l'aggiornamento della dashboard in ServiceNow, ecc.

Q chiede agli utenti di controllare le azioni che sta per intraprendere prima di eseguirle e di collegarle ai risultati per la convalida. Ciò permette di evitare qualsiasi errore. Q ha una conoscenza approfondita di AWS e dei prodotti e servizi disponibili attraverso di esso. Infine, Q si collega a CodeWhisperer, il servizio di Amazon in grado di generare e interpretare il codice delle app. All'interno di un IDE supportato (ad esempio CodeCatalyst di Amazon), Q può generare test per confrontare il software basandosi sulla conoscenza del codice di un cliente. Questo chatbot può anche creare una bozza di piano e documentazione per l'implementazione di nuove funzionalità nel software o la trasformazione del codice e l'aggiornamento di pacchetti di codice, repository e framework. Tali piani possono poi essere perfezionati ed eseguiti utilizzando il linguaggio naturale.