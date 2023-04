Aruba Drive, tutti i tuoi file sul cloud (senza limiti)

Quello che Aruba annuncia in queste ore è qualcosa di completamente nuovo: una vera e propria piattaforma personale per l’archiviazione illimitata in cloud e per la produttività, ritagliata sulla persona e sulle sue necessità. La novità si chiama Aruba Drive e potrà risolvere molti problemi che spesso ci si lascia alle spalle nella convinzione che sia tutto troppo complesso riuscire a trovare una soluzione univoca. La soluzione, invece, di fatto è servita.

Aruba Drive

Aruba Drive è uno spazio personale senza limiti che ognuno di noi può attivare e, con costi assolutamente minimi, sfruttare in ogni momento grazie alla sua natura in cloud. Attivando Aruba Drive, infatti, si avrà uno spazio online sempre e comunque raggiungibile, sul quale depositare tutto quanto concernente la propria dimensione digitale.

File essenziali, appuntamenti, documenti, produttività: qualunque cosa, sempre a portata di mano. Non servirà spendere denaro inutilmente in ulteriore spazio d’archiviazione sul proprio smartphone o in device nuovi da portarsi appresso: la soluzione è il cloud e Aruba Drive ne è la materializzazione strumentale ed il compimento simbolico. Può aprire ad un nuovo modo di vivere i propri file personali, così come può diventare un hub affidabile per la gestione di un progetto o di un team di lavoro. Tutto è sotto il proprio stretto e univoco controllo perché il proprio Aruba Drive è una vera e propria piattaforma di sé stessi.

Innumerevoli le possibilità d'uso: chiunque potrà trovare facile applicazione tanto nel privato, quanto in ambito professionale, quanto ancora nella collaborazione su svariati progetti. Aruba Drive è uno spazio sul quale si ha dominio e controllo, nel quale ci si può far entrare solo chi si vuole e con libertà di movimento controllata. Ci si possono depositare file da nascondere o file da condividere, progetti propri o documenti condivisi, immagini personali o ricordi tra amici, cartelle di lavoro proprie o flussi condivisi con un team.

Nel momento in cui tutto diventa digitale, è di uno spazio digitale che abbiamo bisogno per incontrarci, collaborare, archiviare e condividere: Aruba Drive vuole essere una risposta completa e integrata a questa esigenza comune.

Come si attiva

Per attivare Aruba Drive occorre anzitutto registrare un dominio: così facendo, infatti, si avrà un riferimento esplicito presso cui ospitare la propria piattaforma: un’identità vera e propria, dalla quale partire per animare il proprio spazio di archiviazione online. Si potranno quindi caricare i propri contenuti nella cartella (foto, video, documenti, file di ogni tipologia – anche di grandi dimensioni), ma soprattutto si potranno sincronizzare i file stessi tra tutti i propri dispositivi. Così facendo si avrà a disposizione un backup continuo che va oltre la continua reperibilità dei file: è una vera e propria misura di sicurezza contro furti, smarrimenti, guasti e qualsiasi altro intoppo che possa mettere a repentaglio archivi di immagini senza tempo, cartelle di lavoro senza prezzo, ed appunti fondamentali la cui perdita potrebbe creare danni gravi.

La sincronizzazione è elemento garante dei propri file e dei propri ricordi, sia in termini di sicurezza che di comodità. I due concetti vanno infatti a braccetto nel momento stesso in cui la comodità dell’automatismo di upload diventa sicurezza del fatto che i file sono automaticamente archiviati e protetti, senza il rischio di vederli smarriti a causa dei “lo faccio poi” che mina il terreno sotto ogni ambizione di backup. Aruba Drive fa tutto da sé e si configura così come assistente privilegiato in grado di facilitare tanto il tempo libero quanto la produttività. Quest’ultimo aspetto è garantito dall’utilizzo della piattaforma Nextcloud (basata su LibreOffice), con la quale è possibile mettere mano ai file per modifiche al volo, per nuove produzioni e per collaborazioni da remoto comode ed efficienti. NextCloud garantisce facile operatività su qualsiasi file DOCX, PPTX, XLSX e altri ancora, così da poter garantire massima compatibilità e aperture senza dover pagare alcuna suite aggiuntiva di produttività.

C’è infine un elemento ulteriore a moltiplicare la bontà e l’utilità del progetto, elemento che si riassume nelle parole “spazio illimitato”: non ci si dovrà preoccupare di cosa conservare e cosa mandare nel cestino, cosa portarsi appresso e cosa spostare invece su hard drive locali, perché Aruba Drive potrà pensare a tutto e concedere l’accesso controllato da remoto attraverso una qualsiasi connessione. Tutto quel che è su cloud, infatti, è sempre reperibile, purché si posseggano le credenziali e le autorizzazioni giuste: se lo spazio è illimitato, significa che vi si potranno riversare file di ogni tipo, archivi di immagini, video, bozze e tutto quanto possa tornare presto o tardi utile. Alla sicurezza ci pensa Aruba, all’ordine delle cartelle e dei flussi di lavoro ci puoi pensare tu. E la libertà è totale.

Tre formule

Aruba Drive può essere utilizzato in tre formule differenti, in base alle necessità ed al tipo di utilizzo che si intende farne:

Aruba Drive Easy (50€/anno)

Soluzione pensata per archivio e digitalizzazione senza limiti di spazio: una vera e propria cartella in cloud per depositarvi tutti i file che si intendono conservare

(50€/anno) Soluzione pensata per archivio e digitalizzazione senza limiti di spazio: una vera e propria cartella in cloud per depositarvi tutti i file che si intendono conservare Aruba Drive Advanced (100€/anno)

Soluzione di tipo professionale per l’archiviazione, integrato con tutti gli strumenti di lavoro più efficaci: ecco come massimizzare l’efficienza attraverso una migliore organizzazione della quotidianità

(100€/anno) Soluzione di tipo professionale per l’archiviazione, integrato con tutti gli strumenti di lavoro più efficaci: ecco come massimizzare l’efficienza attraverso una migliore organizzazione della quotidianità Aruba Drive Professional (300€/anno)

Soluzione ottimale per gruppi, team o famiglie che intendono mettere insieme spazi condivisi di archiviazione, strumenti integrati e accesso multiplo fino a 10 utenze

Fino al 30 Maggio 2023 è valida una promozione che prevede uno sconto del 50% per il primo anno, su tutti i piani.

Mentre la versione Easy integra semplicemente dominio e integrazione con Nextcloud Office, le versioni Advanced e Professional prevedono altresì strumenti quali Calendar (per l’organizzazione di appuntamenti), Deck (per monitorare in un colpo d’occhio le attività personali e quelle del team) e la gestione dei flussi di lavoro.

Una volta attivata la propria piattaforma, si ha pieno controllo su ogni singolo file depositato: potrà essere modificato, sostituito, spostato, ma anche condiviso con utenti o gruppi ristretti in base alle necessità volta per volta emergenti.

Un altro aspetto molto importante è quello relativo alla sovranità del dato: come esplicitato da Aruba, infatti, "i dati vengono gestiti sui server Aruba presso data center ubicati in Italia, assicurando massima affidabilità". Un servizio di archiviazione che non avesse server ubicati in Italia, infatti, non può garantire la sicurezza degli stessi rispetto ai capricci della geopolitica. Solo server italiani, tutelati da normative italiane, sono invece in grado di garantire il pieno controllo sul proprio spazio di archiviazione e sui dati ivi depositati.

Spazio e tempo vanno rapidamente a sfumare: privilegio del cloud, che mette a disposizione qualsiasi contenuto digitale, ovunque e in qualsiasi momento. Aruba Drive mette ordine in questa grande opportunità creando una piattaforma che chiunque può fare propria con enorme utilità quotidiana. La difficoltà dei backup, la reperibilità continua dei file, la produttività da remoto, la gestione coordinata di team di lavoro: con la stessa piattaforma si possono risolvere molti problemi, sapendo di avere in tasca sempre tutto quel che serve.