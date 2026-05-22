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Archiviazione cloud a vita in offerta: ultime ore di promo in casa pCloud

Archiviazione cloud a vita in offerta: ultime ore di promo in casa pCloud
Federico Pisanu
Pubblicato il 22 mag 2026
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Le persone interessate a uno spazio di archiviazione cloud a vita, dopo anni di abbonamenti mensili o annuali vari, potrebbero guardare con interesse all’ultima offerta di pCloud, servizio di cloud storage con sede in Svizzera che propone piani a vita a prezzo scontato. Nell’ambito dell’ultima iniziativa è possibile ottenere il 65% di sconto sui piani Famiglia e il servizio pCloud Encryption gratis.

Con il piano a vita Famiglia di pCloud ci si assicura un’archiviazione cloud sicura da condividere tra cinque utenti in totale, ognuno dei quali può vantare il proprio spazio privato. I titolari del piano possono poi eseguire il backup dei propri file in qualsiasi momento, nonché di una protezione superiore alla media per quanto riguarda la sicurezza e la privacy delle proprie informazioni personali.

Pagina offerta pCloud

pcloud piani family a vita promo

L’iniziativa di pCloud termina alla mezzanotte di oggi, venerdì 22 maggio. Fino a oggi, come accennato all’inizio, ogni nuovo cliente riceverà gratuitamente anche pCloud Encryption in omaggio, il servizio di crittografia a conoscenza zero proposto dall’azienda elvetica ai suoi utenti dal valore di 229 euro (prezzo di listino del piano a vita, ndr). Encryption aiuta a criptare i propri documenti sensibili su qualsiasi tipo di dispositivo, rendendoli inaccessibili agli occhi di hacker, cybercriminali e utenti malintenzionati.

Infine, ecco la panoramica dei prezzi dei piani a vita di pCloud Famiglia validi fino alla mezzanotte del 22 maggio:

  • Family 2 TB + Encrypition in omaggio: 449 euro invece di 1.119 euro (un unico pagamento)
  • Family 5 TB + Encryption in omaggio: 599 euro invece di 1.698 euro (un unico pagamento)
  • Family 10 TB + Encryption in omaggio: 1.099 euro invece di 2.478 euro (un unico pagamento)

Qualora il servizio non fosse di proprio gradimento, è possibile richiedere il rimborso completo di quanto speso esercitando la garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Pagina offerta pCloud

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