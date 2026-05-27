Cloud scontato a 1 euro per il primo mese con la nuova offerta di Aruba

Il servizio cloud di Aruba denominato Smart Storage è in offerta a 1 euro per il primo mese invece di 4,60 euro, utilizzando il codice promozionale SMART1EURO entro il 2 giugno. Lo spazio di storage è pari a 1 TB e può essere sfruttato indipendentemente dai nuovi clienti così come da tutti coloro che hanno già un servizio Aruba attivo.

Tra i suoi principali punti di forza si annoverano la facilità di gestione, la possibilità di ripristinare il proprio cloud in modo intelligente tramite snapshot, così come il costo fisso mensile che allontana l’incertezza della spesa tipica invece della maggior parte degli altri servizi analoghi oggi disponibili sul mercato.

L’offerta di Aruba Cloud

Uno spazio di archiviazione cloud da 1 TB, traffico illimitato e la possibilità di creare fino a 20 snapshot manuali o automatici: è quanto propone Aruba con il suo piano Smart Storage 1 TB, ora disponibile al prezzo scontato di 1 euro per il primo mese di sottoscrizione aggiungendo in fase di acquisto il codice promozionale esclusivo SMART1EURO.

Al momento del rinnovo, il piano passerà al prezzo di listino attualmente in vigore. A questo proposito, sottolineiamo come l’attuale listino di Smart Storage da 1 TB sia pari a 4,60 euro + IVA al mese.

La promozione di Aruba Cloud sul servizio Smart Storage 1 TB, disponibile a 1 euro per il primo mese anziché 4,60 euro, è valida per tutti gli utenti che sottoscriveranno un nuovo piano entro il 2 giugno. Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili al link che segue.

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