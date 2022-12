Prova il Cloud di Aruba: Cloud VPS e Cloud Pro

I server virtuali rappresentano una scelta ottimale per chi desidera disporre di un ambiente caratterizzato da prestazioni elevate e risorse scalabili. Sono una soluzione più performante rispetto ad un hosting condiviso, perché le risorse disponibili sono interamente garantite all'utilizzatore, ma meno costosa di un server dedicato, perché le risorse vengono "virtualizzate" simulando il funzionamento di una macchina fisica. Inoltre, un server virtuale presenta caratteristiche e funzionalità simili a quelle di un server dedicato, senza gli oneri connessi alla gestione dell'infrastruttura. Tutti gli aspetti legati alla continuità di servizio, all'aggiornamento di software e hardware e alla sicurezza sono infatti a carico del provider. In questo modo l'utente può concentrarsi sul proprio business online, senza contare che un server virtuale necessita di un investimento più contenuto rispetto a quello che sarebbe necessario per una macchina fisica dedicata, magari implementata localmente (on-premise).

Creare un server virtuale richiede una procedura complessa? Non necessariamente.

A questo proposito è possibile fare riferimento al Cloud Computing di Aruba che permette di attivare il proprio server virtuale con pochi e semplici passaggi, ciò grazie anche ad un'offerta rinnovata e ancora più ampia pensata per bilanciare perfettamente performance e costi.

Cloud VPS e Cloud Pro

L'offerta del Cloud Computing di Aruba dedicata ai server virtuali consiste in due configurazioni principali: Cloud Pro e Cloud VPS. La prima è un'opzione ideale per chi desidera creare infrastrutture virtuali complesse caratterizzate da risorse garantite e traffico illimitato. La seconda presenta un elevato livello di convenienza grazie a server virtuali preconfigurati.

Cloud PRO

Cloud PRO è poi una soluzione completamente personalizzabile che offre hardware ridondato e un'ampia scelta di componenti con cui adattare la configurazione del server ai propri progetti. Permette ad esempio di connettersi ad altri Cloud Server, come in un'infrastruttura fisica, tramite i Virtual Switch disponibili e prevede tre diverse modalità di tariffazione: oraria, mensile o annuale.

Tra gli altri servizi accessori troviamo inoltre la possibilità di configurare i bilanciatori per la gestione del carico in pochi click dal pannello di controllo, nonché quella di centralizzare lo storage dei Cloud server tramite l'Unified Storage.

Cloud VPS

Cloud VPS (Virtual Private Server) è invece un'opzione dal prezzo più contenuto con tariffazione mensile per taglie preconfigurate con risorse differenti. Si tratta di una scelta ottimale per chi è alla ricerca di un giusto compromesso tra la convenienza di un hosting condiviso e le prestazioni di una macchina fisica.

Scopriremo ora come sia semplice creare un Cloud VPS o un server virtuale Cloud Pro tramite il Cloud Computing di Aruba. In entrambi i casi è comunque possibile mettere gratuitamente alla prova il servizio prima di acquistarlo.

Creare un Cloud VPS su Aruba

Una volta creato il proprio account per l'accesso al Cloud di Aruba, il sistema mette a disposizione un'area utente dalla quale creare un proprio server virtuale: per far questo è sufficiente cliccare sul pulsante "Vai al pannello di controllo".

Si apre così un'interfaccia di gestione da cui è possibile aggiungere nuovi Cloud Server e visualizzare la lista dei server virtuali completa di dettagli. Per ciascuno dei Cloud Server è poi possibile eseguire alcune operazioni rapide come per esempio modificarne il nome, avviarlo, spegnerlo, archiviarlo o rimuoverlo definitivamente.

Da questa posizione si deve cliccare sul pulsante "Crea nuovo server" per poi scegliere quale tipo di server virtuale generare:

Come anticipato, la scelta può essere operata tra Cloud Pro e Cloud VPS e nel caso di questo esempio si opterà per la seconda:

I Cloud VPS di Aruba possono basarsi su due diversi Hypervisor per la gestione delle macchine virtuali: OpenStack e VMware.

In linea generale, prima di effettuare una scelta è bene considerare che:

OpenStack : Open Source, offre il massimo delle performance;

: Open Source, offre il massimo delle performance; VMware: leggero e completamente configurabile.

Nel caso di questo esempio si è scelto di puntare su OpenStack, una soluzione libera e aperta basata sul modello IaaS (Infrastructure-as-a-Service) appositamente pensata per la gestione di servizi in infrastrutture Cloud.

Il passo successivo riguarda la scelta del template contenente il sistema operativo e le applicazioni da associare al server virtuale. Le alternative disponibili sono numerose, potendo optare sia su diverse distribuzioni di Linux (Debian, CentOS, Ubuntu..) che su Windows in varie versioni. Nello specifico di questo esempio è stato scelto il template "CentOS 7.x 64bit - Plesk Obsidian" che, oltre a Linux, offre anche uno strumento avanzato per l'hosting management come Plesk.

Una volta superata anche questa fase si deve selezionare una delle taglie preconfigurate per il Cloud VPS. Quelle proposte variano per quantità di risorse disponibili (CPU, memoria RAM e spazio per lo storage) e la scelta dipende dal tipo di progetto che si intende sviluppare e dal budget a disposizione.

Il VPS O8A16 offre ad esempio ben 8 CPU virtuali, 16 GB di RAM, 160 GB di spazio per file e dati e 100 TB al mese di traffico per soli 18.19 euro al mese.

Durante le ultime fasi della procedura rimane solo da assegnare un nome al nuovo server virtuale e da impostare una password per l'autenticazione dell'utente di root che gestirà il VPS.

Fatto questo, è sufficiente cliccare su "Crea Server VPS" per completare l'operazione avendo a disposizione da subito una stima precisa dei costi:

Il sistema si occuperà quindi della generazione del server virtuale per l'utente che ne ha fatto richiesta, pronto ad esempio ad ospitare i siti Web del proprio network o dei propri clienti.

Creare un server virtuale con Cloud Pro

La procedura per la creazione di un server virtuale Cloud PRO è altrettanto semplice rispetto a quella descritta in precedenza per il Cloud VPS. Dopo aver avuto accesso all'area utente, anche in questo caso si deve cliccare su "Vai al pannello di controllo" e successivamente su "Crea nuovo server" per poi selezionare "Pro" durante il passaggio relativo alla scelta del server.

In questo caso il primo elemento di novità riguarda gli hypervisor, a OpenStack e VMware si aggiunge infatti Hyper-V, una soluzione per la virtualizzazione sviluppata da Microsoft che si caratterizza per il fatto di essere economica in ambito Windows e facile da utilizzare. Nel caso del Cloud Computing di Aruba essa comprende nel prezzo della CPU anche una licenza di Windows Server.

Affrontiamo anche questo semplice passaggio selezionando OpenStack, hypervisor la cui integrazione è una delle principali novità dell'attuale offerta di Aruba.

Una volta selezionato l'hypervisor si può passare alla scelta del template (che anche in Cloud Pro è particolarmente ampia, comprendendo sia sistemi Linux che Windows), nonché diversi software e toolkit per la gestione di hosting e mail server, oltre all'opzione aggiuntiva disponibile tra template SQL e MySQL.

Cloud PRO offre poi una grande varietà di opzioni in termini di taglie. Si può ad esempio partire da una configurazione estremamente economica come PRO O1A2, che per 0.0190 euro l'ora propone 1 CPU, 2 GB di RAM, 20 GB di storage e traffico illimitato a 1Gb/s, e poi passare ad una dotazione di risorse maggiore nel momento in cui traffico e utenti aumentano. Gestisci un e-commerce e hai necessità di più risorse tra il Black Friday e Natale? Nessun problema.

Gli incrementi influiranno naturalmente sul costo del servizio, ma si pagherà soltanto per le risorse effettivamente utilizzate, seguendo il modello di tariffazione pay-per-use. L'elevato livello di personalizzazione garantito dalle taglie disponibili permette di fronteggiare qualsiasi carico di lavoro, consentendo di scalare le risorse in base alle esigenze dei vari progetti e dei diversi periodi.

In ogni caso il sistema è in grado di stimare automaticamente il costo delle risorse desiderate, indicando per ciascuna taglia i prezzi minimi in base alla tariffazione oraria.

Superato anche questo passaggio, non rimane altro che dare un nome al server virtuale, impostare una password per l'utente di root e passare alla fase di creazione tramite il pulsante "Crea Cloud Server Pro".

Prima di avviare la creazione del server virtuale l'utente può scegliere tra la fatturazione oraria, quella mensile e quella annuale avendo già a disposizione l'informazione relativa ai costi della configurazione scelta.

È naturalmente possibile gestire più server virtuali in parallelo:

Tutti i server sono comunque gestibili anche separatamente, ma se lo si desidera si può configurare un'infrastruttura con bilanciamento di carico (load balancing) in modo da distribuire il carico di lavoro tra i server per ottimizzare le prestazioni e l'impiego delle risorse.

In conclusione

Al termine di questa disamina della doppia offerta Aruba, appare chiaro come i server virtuali offrano prestazioni simili a quelle dei server dedicati, ma a costi più contenuti. A ciò si aggiunge un'infrastruttura tecnica molto più semplice da gestire, dove tutte le complessità legate a manutenzione, aggiornamento e sicurezza sono deputate al provider.

Anche la fase di creazione dei server diventa molto più facile grazie alla virtualizzazione, lo dimostrano le semplici procedure che il Cloud Computing di Aruba offre per generare i suoi server virtuali Cloud VPS e Cloud Pro - due configurazioni pensate per soddisfare qualsiasi tipo di progetto abbia bisogno di risorse scalabili e un bilanciamento ideale tra costi e performance.

Prova gratuitamente i servizi Cloud di Aruba: ora hai tutti gli elementi per scegliere tra Cloud VPS e Cloud Pro, valutando su ogni singolo progetto quale possa essere la miglior configurazione possibile per garantire performance e bilanciamento dei costi ottimizzati alle esigenze specifiche emergenti.