pCloud: archiviazione cloud sicura con piani a vita da 199 euro

Piani Lifetime con prezzi scontati

pCloud permette di gestire i file in modo intuitivo da desktop e dispositivi mobili, organizzare cartelle, condividere documenti e mantenere tutto sincronizzato. È una soluzione utile sia per chi vuole liberare spazio sul computer o sullo smartphone, sia per chi ha bisogno di un archivio digitale affidabile per lavoro, progetti, foto, video e materiali da condividere con clienti o collaboratori.

La piattaforma propone anche piani Lifetime con pagamento unico, pensati per chi vuole evitare abbonamenti mensili o annuali. Il piano Premium 500 GB è in offerta a 199 euro invece di 299 euro, il piano Premium Plus 2 TB è disponibile a 399 euro invece di 599 euro, mentre il piano Ultra 10 TB costa 1.190 euro invece di 1.890 euro.

Privacy svizzera e protezione dei dati al centro

pCloud punta su un approccio basato su sicurezza, riservatezza e controllo dei dati. I file restano sotto il controllo dell’utente, con strumenti pensati per proteggere contenuti personali e professionali. Un altro aspetto importante è la possibilità di scegliere dove conservare i propri dati: con pCloud è possibile optare per data center in Europa o negli Stati Uniti. Questa flessibilità è utile per chi lavora con documenti sensibili, per aziende, freelance, creator e utenti che vogliono maggiore trasparenza nella gestione dei propri file online. Per chi usa il cloud ogni giorno, avere questa scelta significa poter adattare il servizio alle proprie esigenze di privacy, lavoro e organizzazione. Per conoscere l'offerta completa di pCloud clicca qui.