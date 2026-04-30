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pCloud: archiviazione cloud sicura con piani a vita da 199 euro

pCloud offre cloud storage sicuro e orientato alla privacy, con iscrizione gratuita e piani Lifetime da 199 euro per archiviare file senza abbonamenti ricorrenti.
pCloud: archiviazione cloud sicura con piani a vita da 199 euro
pCloud offre cloud storage sicuro e orientato alla privacy, con iscrizione gratuita e piani Lifetime da 199 euro per archiviare file senza abbonamenti ricorrenti.
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il 30 apr 2026
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Hai bisogno di più spazio per foto, video, documenti e backup, ma vuoi evitare abbonamenti mensili? pCloudpermette di archiviare e gestire i tuoi file online in modo sicuro, con privacy svizzera, accesso da qualsiasi dispositivo e piani Lifetime in offerta da 199 euro. Una soluzione pensata per chi vuole più controllo sui propri dati e uno spazio cloud affidabile nel lungo periodo.

 

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