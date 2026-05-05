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Archiviazione cloud più sicura e a vita: ecco la maxi promozione di Internxt

Archiviazione cloud più sicura e a vita: ecco la maxi promozione di Internxt
Federico Pisanu
Pubblicato il 5 mag 2026
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Gli utenti che desiderano un servizio di archiviazione cloud più sicuro e a vita dovrebbero prendere in considerazione Internxt, azienda di cloud storage con base a Valencia in Spagna, che propone piani lifetime con crittografia di nuova generazione e un codice open source. In questi giorni, inoltre, è attiva una maxi promozione che permette di risparmiare l’85% sui prezzi di listino, con prezzi a partire da 285 euro.

Ecco la panoramica completa dell’offerta in corso:

  • Essential 1 TB disponibile a vita a 285 euro invece di 1.900 euro
  • Premium 3 TB disponibile a vita a 435 euro invece di 2.900 euro
  • Ultimate 5 TB disponibile a vita a 585 euro invece di 3.900 euro

Tutti i piani lifetime di Internxt beneficiano poi della garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Pagina offerta Internxt

internxt promo

I vantaggi di Internxt

I motivi per cui scegliere il servizio di archiviazione in cloud di Internxt sono diversi. Prima di tutto per la crittografia avanzata, grazie alla quale i dati conservati nello spazio cloud personale sono più al sicuro. A tal proposito, l’azienda spagnola è la prima del settore a utilizzare la crittografia ent-to-end e post-quantistica, di conseguenza soltanto i titolari del servizio possono accedere ai propri dati.

Un altro motivo riguarda l’architettura a conoscenza zero: le password e i dati dell’utente non vengono archiviati, in più i file conservati nello spazio cloud sono crittografati sia in transito che a riposo, garantendo così un livello di sicurezza di gran lunga superiore rispetto a quello proposto dalla maggior parte degli altri servizi.

Infine, il codice di Internxt è open source, tutti lo possono verificare e controllare sulla piattaforma pubblica GitHub, all’insegna della massima trasparenza. Un elemento, questo, che distingue il servizio spagnolo in modo netto rispetto ai servizi di cloud storage più popolari al mondo.

Pagina offerta Internxt

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