Archiviazione cloud più sicura e a vita: ecco la maxi promozione di Internxt

Gli utenti che desiderano un servizio di archiviazione cloud più sicuro e a vita dovrebbero prendere in considerazione Internxt, azienda di cloud storage con base a Valencia in Spagna, che propone piani lifetime con crittografia di nuova generazione e un codice open source. In questi giorni, inoltre, è attiva una maxi promozione che permette di risparmiare l’85% sui prezzi di listino, con prezzi a partire da 285 euro.

Ecco la panoramica completa dell’offerta in corso:

Essential 1 TB disponibile a vita a 285 euro invece di 1.900 euro

invece di 1.900 euro Premium 3 TB disponibile a vita a 435 euro invece di 2.900 euro

invece di 2.900 euro Ultimate 5 TB disponibile a vita a 585 euro invece di 3.900 euro

Tutti i piani lifetime di Internxt beneficiano poi della garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

I vantaggi di Internxt

I motivi per cui scegliere il servizio di archiviazione in cloud di Internxt sono diversi. Prima di tutto per la crittografia avanzata, grazie alla quale i dati conservati nello spazio cloud personale sono più al sicuro. A tal proposito, l’azienda spagnola è la prima del settore a utilizzare la crittografia ent-to-end e post-quantistica, di conseguenza soltanto i titolari del servizio possono accedere ai propri dati.

Un altro motivo riguarda l’architettura a conoscenza zero: le password e i dati dell’utente non vengono archiviati, in più i file conservati nello spazio cloud sono crittografati sia in transito che a riposo, garantendo così un livello di sicurezza di gran lunga superiore rispetto a quello proposto dalla maggior parte degli altri servizi.

Infine, il codice di Internxt è open source, tutti lo possono verificare e controllare sulla piattaforma pubblica GitHub, all’insegna della massima trasparenza. Un elemento, questo, che distingue il servizio spagnolo in modo netto rispetto ai servizi di cloud storage più popolari al mondo.

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