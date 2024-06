Archinstall 2.8.1 ottiene supporto LVM sperimentale

L’installer text-mode Archinstall 2.8.1 per la popolare distribuzione Arch Linux è rilasciato nelle scorse ore. Questo importante aggiornamento introduce il supporto LVM nativo e molti altri miglioramenti. Archinstall 2.8.1 è la prima versione del programma di installazione di Arch Linux a offrire il supporto LVM. Questo sarà disponibile quando si sceglie un layout di partizionamento predefinito. Sebbene ora sia possibile installare Arch Linux con un layout di partizione LVM, gli sviluppatori notano che il supporto LVM è considerato sperimentale in questa fase. Oltre al supporto LVM, il nuovo programma di installazione di Arch Linux introduce anche una traduzione finlandese, aggiunge alcune altre applicazioni al profilo desktop Hyprland, rinomina il profilo "Kde" in "KDE Plasma"/"Plasma". Tale aggiornamento modifica la dimensione della partizione root predefinita da 20 GB fino a 50 GB. Infine, imposta il tipo di partizione root come GUID e utilizza VCS come blocco della versione pyparted.

Archinstall 2.8.1: le altre novità della nuova versione

Altre modifiche degne di nota in questa versione includono l'utilizzo del layout di tastiera corrente invece del layout statunitense per impostazione predefinita. Vi è inoltre l'aggiornamento degli hook mkinitcpio.conf per coerenza upstream, lo skip dei dispositivi che riportano DiskException e registrano il messaggio di eccezione e l'aggiunta di una migliore copertura mypy. Un altro cambiamento interessante in Archinstall 2.8.1 è il lavoro iniziale sull'implementazione di una nuova interfaccia basata su menu utilizzando curses. Ciò potrebbe rendere l'installazione di Arch Linux un po' più attraente per i nuovi arrivati. Inoltre, verranno introdotte la visualizzazione del menu di anteprima nei menu a più colonne, nonché nelle finestre in sovrapposizione.

Oltre a ciò, la nuova versione di Archinstall corregge vari bug. Vengono migliorati il generatore locale, la gestione degli spazi liberi mancanti e le partizioni cancellate, la gestione di tipi di dispositivi/partizioni sconosciuti, fs_type nullo della partizione e smontaggio di tutte le partizioni. Molte funzioni principali sono state rifattorizzate, tra cui suggest_single_disk_layout(), format() e umount() per un'installazione migliore e più affidabile. Viene inoltre convertita la stringa del percorso della partizione in un oggetto Path. Per maggiori dettagli, consultare il changelog sulla pagina GitHub del progetto, da dove è possibile anche scaricare Archinstall 2.8.1. Tuttavia, il nuovo installer è già disponibile nei repository stabili di Arch Linux e può essere scaricato e installato con un singolo comando.