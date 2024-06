Arch Linux: rilasciata la prima versione ISO basata su Linux 6.9

Arch Linux ha reso disponibile lo snapshot ISO basato sul kernel Linux 6.9, da poter installare sui nuovi computer. Arch Linux 2024.06.01 è infatti alimentato dal kernel Linux 6.9.3 per impostazione predefinita. Questo kernel è arrivato soltanto poche settimane fa nei repository stabili di Arch Linux. Ciò significa che gli utenti esistenti che aggiornano regolarmente i propri sistemi hanno già ricevuto la nuova versione del kernel. Arch Linux 2024.06.01 include anche tutti i pacchetti aggiornati rilasciati a maggio 2024. Inoltre, lo snapshot ISO di Arch Linux di giugno 2024 include l'ultimo installer basato sul menu Archinstall 2.8, rilasciato il 15 aprile 2024. Questa versione aumenta la dimensione predefinita della partizione di sistema ESP a 1 GB per evitare che gli utenti rimangano a corto di risorse. Inoltre, aggiorna la gestione del microcodice e aggiunge la sincronizzazione udev prima di lsblk che segue la formattazione per migliorare il partizionamento automatico.

Arch Linux: funzionalità e bugfix introdotti con il nuovo Achinstall 2.8

Archinstall 2.8 aggiorna il ridimensionamento della partizione root ISO avviata e aggiunge la possibilità di impostare un layout di tastiera per l'installazione minima. Inoltre, passa dall'immagine ufficiale settimanale a quella ufficiale giornaliera, migliora la visualizzazione dei pacchetti installati per tutti i profili sottomenu e risolve vari problemi che riguardano le opzioni di montaggio di Btrfs, la directory di avvio di GRUB, le terminazioni di riga fstab, l'abilitazione dei repository di test, i mirror personalizzati e l'inizio e la lunghezza della partizione /home.

Arch Linux 2024.06.01 già è disponibile per il download dal sito ufficiale. Tuttavia, come accennato in precedenza, questa versione ISO è disponibile solo per i nuovi utenti che desiderano installare la distribuzione per la prima volta. Gli utenti esistenti possono infatti mantenere aggiornate le proprie installazioni eseguendo il comando sudo pacman -Syu nel loro emulatore di terminale preferito.