Apri ora Hype Start per ricevere 80€ sul conto!

Hype Start torna nuovamente con una promozione davvero attraente, con cui è possibile ottenere ben 80€ se aprite adesso il conto corrente! Il conto è interamente gestibile da smartphone, è totalmente gratuito ed è abbinato a una carta prepagata. L'app, disponibile per Android e iOS, fornisce una piattaforma pratica con cui poter tenere facilmente sott'occhio tutti i movimenti e la carta, nonché usufruire di utili funzionalità per il risparmio, la sottoscrizione di assicurazioni e molto altro.

Hype Start: cosa offre il conto

Il conto Hype Start ha un limite annuale massimo di 15.000€ per quanto riguarda tutti i movimenti. Un ampio margine per poter effettuare in tranquillità acquisti quotidiani, oppure pagare le bollette. È associato a una carta prepagata Master Card, ricaricabile direttamente da altre carte, dal tabacchino o tramite bonifico. È disponibile sia in formato fisico che virtuale e può essere facilmente gestita dall'applicazione. È possibile sospenderla momentaneamente, oppure disattivare gli acquisti online, in negozio e i prelievi presso gli ATM.

La sezione radar consente di avere una visione semplificata e chiara delle proprie spese. Monitorate facilmente entrate e uscite per sapere come e dove spendete. Tutto verrà riconosciuto in automatico e messo in ordine nella giusta categoria, per aiutarvi a organizzare al meglio le spese e avere un'idea completa dei movimenti.

Con Hype Start è facile anche mettere da parte dei soldi, grazie alla funzione box risparmio. Scegliete la modalità più adatta alle esigenze, tra box risparmio o box obiettivo e mettete da parte le cifre indicate per le spese programmate. Con il box risparmio sarà possibile scegliere un importo e la frequenza di risparmio, attivando inoltre la funzione arrotondamento, sarà possibile risparmiare anche con gli acquisti eseguiti tramite la carta. Il box obiettivi consente invece di impostare un importo da raggiungere entro una data prestabilita, aiutandovi a risparmiare la cifra senza l'aiuto di calcolatrici o calendari.

Aprite ora il conto e ricevete la carta in pochi giorni.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.