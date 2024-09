Apple potrebbe lanciare nuovo display per smart home nel 2025

Il visore Vision Pro di Apple non starebbe riscuotendo tutto il successo sperato. Tuttavia, l'azienda ha altri piani per espandere la sua gamma di prodotti (che non sono un iPhone, un iPad o un Apple Watch). Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Cupertino sta lavorando a un nuovo display intelligente per soddisfare il mercato della smart home. Infatti, il prodotto dovrebbe essere lanciato "già l'anno prossimo". Sarà uno smart display di fascia bassa (soprannominato J490) destinato a effettuare chiamate FaceTime e controllare gli elettrodomestici. Gurman ha affermato che il display non ancora rilasciato avrà Apple Intelligence integrata e utilizzerà un nuovo sistema operativo chiamato homeOS, uno spin-off dell'attuale tvOS. Ciò corrobora le voci precedenti sul fatto che homeOS sia in divenire.

Apple: nuovo dispositivo potrebbe avere un costo di 1000 dollari

Riferimenti al misterioso sistema operativo sono stati scoperti all'inizio di quest'anno nel codice sorgente di tvOS 17.4. Inoltre, le voci su uno smart display o un HomePod con schermo circolano da un po' di tempo. Cupertino sta sviluppando un altro smart display, che sarà più costoso e alimentato da homeOS e Apple Intelligence. Tuttavia, Gurman ha precedentemente riferito che presenterà un ampio display simile a un iPad collegato a un braccio robotico che può ruotare di 360 gradi e inclinarsi verso l'alto o verso il basso.

Si prevede che il dispositivo robotico costerà 1.000 dollari o più quando verrà rilasciato. Mentre l'azienda di Cupertino sogna di portare Apple Intelligence su più piattaforme, Gurman nota che la sua attuale gamma di smart home, tra cui Apple TV, HomePod e HomePod mini, non ha l'hardware necessario per eseguire modelli AI sul dispositivo. Apple ha una tendenza in corso ad avere ciascuna delle sue piattaforme hardware con un sistema operativo dedicato, che si tratti di prodotti mainstream come iPhone, Mac, Apple Watch o dispositivi come Apple TV e Vision Pro. HomePod esegue una versione forkata di tvOS. Secondo Gurman, Apple alla fine potrebbe combinare tvOS con homeOS per funzionare su ogni dispositivo domestico dell’azienda.