Apple rilascia iOS 17.2.1 con correzioni di bug e miglioramenti

La settimana scorsa, Apple ha reso disponibile iOS 17.2 e iPadOS 17.2, offrendo ai clienti nuove funzionalità, correzioni e l'app Journal (solo su iPhone). Ora, l’azienda di Cupertino ha rilasciato un ultimo aggiornamento prima dell’arrivo del 2024. Si tratta dell’aggiornamento cumulativo iOS 17.2.1, che non introduce nuove funzioni, ma riguarda soltanto bugfix e miglioramenti. Tuttavia, non è chiaro quali siano le correzioni introdotte. L'aggiornamento arriva con una descrizione abbastanza vaga e generica: “questo aggiornamento fornisce importanti risoluzioni di problemi ed è consigliato a tutti gli utenti. Per informazioni sul contenuto di sicurezza degli aggiornamenti software Apple, vai sul sito https://support.apple.com/kb/HT201222”.

Apple iOS 17.2.1: i dispositivi compatibili con il nuovo aggiornamento

L’aggiornamento a iOS 17.2.1 richiede circa 200 MB di spazio libero sulla memoria dell’iPhone, ma solo se nel dispositivo è già installato iOS 17.2. Se si passa da 17.2.1 o versioni precedenti al nuovo update, verranno richiesti più spazio libero e bit da scaricare. Per quanto riguarda i dispositivi supportati, iOS 17.2.1 può essere installato su tutti gli iPhone, a partire da iPhone 11 e versioni successive, ma anche su iPhone Xr, Xs e Xs Max e iPhone SE di seconda e terza generazione. iOS 17 non supporta iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X. Tuttavia, bisogna ricordare che iOS 16 riceve comunque aggiornamenti periodici di sicurezza per proteggere gli utenti dei dispositivi meno recenti.

Per scaricare ed installare il nuovo aggiornamento su iPhone, basterà recarsi nelle impostazioni del dispositivo, selezionare “Generali”, “Aggiornamento software” e controllare che questo sia già disponibile. Vale anche la pena notare che ad oggi l’update iOS 17.2.1 sembra essere disponibile solo su iPhone. La versione più recente di iPadOS è ancora la 17.2. Tuttavia, è probabile che nel corso delle prossime ore Apple rilascia il nuovo aggiornamento cumulativo iPadOS 17.2.1 anche per gli ultimi modelli iPad.