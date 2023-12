iOS 17.2: Apple rilascia il nuovo update che include l’app Diario

Dopo settimane di test, Apple ha reso disponibile l’aggiornamento a iOS 17.2. Questo include alcune nuove funzionalità già annunciate durante la WWDC 2023, tra cui la nuova app Diario (Journal in inglese). L'app, che secondo Cupertino è “un modo nuovo per riflettere sui momenti importanti della vita e conservare i ricordi”, si pone come competitor di Day One, la più amata app-diario per iOS, iPadOS e macOS, con più di 15 milioni di download. Come riportato sul sito ufficiale di Apple, Diario consente di annotare i piccoli momenti e i grandi eventi della vita. Inoltre, i suggerimenti del diario aiutano a ricordare le esperienze, raggruppando in modo intelligente uscite, foto, allenamenti e altro ancora. I filtri permetteranno di trovare in modo rapido le annotazioni, mentre le notifiche programmate aiuteranno a scrivere in modo costante, grazie all’invio di promemoria. Diario può essere sincronizzato su iCloud ed è protetto da crittografia.

iOS 17.2: le altre novità introdotte dall’aggiornamento Apple

Journal non è l’unica novità di iOS 17.2. Apple ha infatti incluso aggiornamenti ad altre app e nuove funzionalità su iPhone 15 Pro. Tra queste vi è la registrazione dei video spaziali (Spatial Video) che permettono di registrare filmati su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max per rivivere i propri ricordi in 3D su Apple Vision Pro. Sempre per quanto riguarda la fotocamera degli ultimi top di gamma Apple, con iOS 17.2 la messa a fuoco della fotocamera con teleobiettivo sarà più rapida quando si scattano immagini di oggetti lontani. Il nuovo update ha apportato anche modifiche ai messaggi. Adesso si possono ad esempio aggiungere sticker ai fumetti e si può regolare la forma del corpo delle Memoji. Inoltre, la verifica delle chiavi dei contatti fornisce avvisi automatici e codici di verifica per aiutare le potenziali vittime di attacchi a confermare la propria identità via messaggio.

iOS 17.2 ha poi modificato l’app Meteo. Adesso i nuovi widget permettono di scegliere se visualizzare le precipitazioni prossime o giornaliere, gli orari di alba e tramonto, la qualità dell’aria, ecc. Apple ha anche migliorato AirDrop con opzioni estese per la condivisione dei contatti e la possibilità di condividere carte d’imbarco, biglietti del cinema e altro tra due iPhone. Su Apple Music, la playlist “Brani preferiti” consente di ritrovare rapidamente le canzoni preferite. Un nuovo widget con orologio digitale consente poi di leggere l’ora rapidamente sulla schermata Home o in StandBy. L’inserimento automatico migliorato identifica i campi nei PDF e in altri moduli, consentendoti di riempirli con informazioni estratte dai contatti (nomi, indirizzi, ecc.). Infine, è stato introdotto il supporto per i caricatori Qi2 per tutti i modelli di iPhone 13 e iPhone 14. L’update iOS 17.2 è già disponibile dalle impostazioni del dispositivo, alla sezione “Aggiornamento Software”.