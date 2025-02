Apple: produzione di massa dei robot potrebbe iniziare nel 2028

Nei giorni scorsi, Apple ha svelato i suoi piani per lo sviluppo di robot non umanoidi. Recentemente, l’analista Ming-Chi Kuo, ha affermato che l’azienda sta esplorando idee per robot umanoidi e non umanoidi per il suo ecosistema di smart home. Tuttavia, la produzione di massa probabilmente non inizierà prima del 2028 o più tardi. Le informazioni arrivano solo poche settimane dopo che Apple ha pubblicato un articolo sul suo robot ELEGNT che assomiglia alla lampada Pixar. Questa potrebbe essere la cosa più vicina al dispositivo intelligente di cui si vocifera con un "display simile all'iPad" e un braccio robotico per la rotazione a 360 gradi e l'inclinazione verso l'alto/verso il basso su cui l'azienda starebbe lavorando.

Apple: robot di Cupertino ancora nella fase proof-of-concept

L’anno scorso, Mark Gurman ha riferito che il display intelligente robotico da tavolo di Apple dovrebbe costare 1.000 dollari o più quando verrà lanciato. L'azienda sta anche lavorando a un display più economico. Tale device è pensato principalmente per effettuare chiamate FaceTime e controllare dispositivi smart home. Le segnalazioni di Apple che stava valutando un robot domestico sono arrivate anche intorno ad aprile dell'anno scorso.

In un post su X, Kuo ha affermato che i prodotti robotici di Apple sono ancora nella fase di sviluppo iniziale e sono nella fase di proof-of-concept (POC). L’analista ha poi aggiunto che l’azienda è più preoccupata di come gli utenti si possono collegare ai suoi robot che del loro aspetto. Come ricorda Kuo: "Mentre l'industria dibatte sui meriti dei design umanoidi rispetto a quelli non umanoidi, i controlli della catena di fornitura indicano che Apple si preoccupa di più di come gli utenti costruiscono la percezione con i robot rispetto al loro aspetto fisico (quindi Apple usa antropomorfi anziché umanoidi), il che implica che l'hardware e il software di rilevamento fungono da tecnologie di base".

Detto questo, il prodotto finito effettivo non è previsto prima di diversi anni. Tuttavia, secondo l'analista, Apple è stata "insolitamente aperta" sulla sua ricerca sulla robotica. Ciò potrebbe essere un tentativo di attrarre talenti. Secondo Kuo: "le persone spesso sentono parlare di fasi come NPI, EVT e MP quando discutono dello sviluppo dei prodotti Apple, ma POC tende a passare inosservato". Tuttavia, testare semplicemente POC e prototipi sotto il suo tetto non si traduce in un vero e proprio prodotto Apple del futuro. L'azienda lo ha fatto con l'Apple Car o con il tappetino di ricarica wireless AirPower, annunciato nel 2017 ma poi scartato.