Apple mostra nuovo robot dotato di AI ispirato alla lampada Pixar

Il mese scorso, Apple ha fornito ulteriori dettagli sul suo lavoro nella robotica per consumatori, pubblicando un articolo di ricerca (ELEGNT) che sostiene che tratti come i movimenti espressivi siano fondamentali per ottimizzare l'interazione tra esseri umani e robot. Adesso, l’azienda di Cupertino ha mostrato un prototipo di robot “non umanoide”, dotato di intelligenza artificiale, che ricorda molto la celebre lampada della Pixar (altra azienda fondata con l'aiuto di Steve Jobs). Tale robot è capace di interagire con l’uomo in “modo espressivo”, muovendosi proprio come la lampada Pixar. Come riporta ancora il documento: "Affinché i robot interagiscano in modo più naturale con gli umani, la progettazione del movimento dei robot dovrebbe integrare anche qualità espressive, come intenzione, attenzione ed emozioni, insieme a considerazioni funzionali tradizionali come l'adempimento dei compiti e l'efficienza temporale".

Apple: l’importanza dell’espressività nella robotica

L’azienda di Cupertino ha anche mostrato in un video come funziona l’interazione tra il robot e l’uomo. Nella sua forma più semplice, il robot lampada come una versione più cinetica di un HomePod, Amazon Echo o un altro smart speaker. La persona di fronte alla lampada pone una domanda e il robot risponde con la voce di Siri. Un altro video a schermo diviso evidenzia l'importanza dei movimenti espressivi. Quando viene chiesto che tempo fa fuori, una versione del robot fornisce semplicemente la risposta. L'altra invece ruota la testa per guardare fuori dalla finestra come se la vista offrisse spunti al robot. La familiarità dei movimenti espressivi aiuta a creare una connessione tra l'uomo e l'oggetto.

Questo studio di Apple sulla robotica potrebbe essere utile per un futuro sistema di smart home avanzato, magari un hub domestico robotico più espressivo. Si tratta di un approccio simile a quello adottato da Amazon con il suo robot Astro. Tuttavia, l'inclusione di un fattore di forma non antropomorfo nella ricerca implica che il robot potrebbe essere persino meno umanoide di quello di Amazon. Le voci che circondano l'imminente rilascio hanno descritto l'hub come "un braccio robotico con un iPad collegato". È facile vedere come il fattore di forma della lampada potrebbe essere applicato lì. Naturalmente, la divisione di robotica di consumo di Apple sembra essere ancora nella fase di ricerca. Fino ad allora può succedere di tutto, da un cambiamento nel fattore di forma alla decisione di staccare la spina al progetto prima del lancio.