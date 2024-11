Apple potrebbe offrire presto live sport immersivi su Vision Pro

Vision Pro, la piattaforma di streaming video premium di Apple, ha un punto di forza unico: la tecnologia video immersiva. Ciò consente agli spettatori di sentirsi come se fossero nel cuore dell'azione, con viste a 360 gradi e audio spaziale che creano un'esperienza davvero unica. Tuttavia, i contenuti per la piattaforma sono stati finora limitati, lasciando molti utenti desiderosi di altro. La novità potrebbe riguardare proprio il settore dello sport. Secondo la redazione di Marca, Apple starebbe lavorando per dotare un popolare stadio della tecnologia necessaria per trasmettere eventi sportivi in ​​diretta in formato video immersivo. Sebbene non sia stato nominato lo stadio specifico, i report puntano verso il Santiago Bernabéu del Real Madrid, attualmente sottoposto a una ristrutturazione importante. Il presidente del club spagnolo, Florentino Pérez, ha discusso apertamente delle limitazioni di capienza della sede, accennando a un'apertura alle innovazioni che potrebbero migliorare l'esperienza dei tifosi.

Apple: Vision Pro permetterà di vivere le emozioni dello stadio da casa

Una trasmissione in diretta immersiva di un grande evento sportivo sarebbe una svolta. Ciò non riguarda soltanto gli abbonati a Vision Pro, ma tutto il settore dello sport in generale. In un prossimo futuro, i tifosi di tutti il mondo potranno infatti provare virtualmente l'entusiasmo della folla durante una partita di campionato o l'atmosfera elettrica di uno stadio gremito. L’unica differenza è che tali emozioni potranno essere vissute comodamente seduti sul divano di casa (o da qualsiasi luogo con una buona connessione Internet). Per i tifosi geograficamente isolati o con limitazioni di mobilità, questa tecnologia potrebbe essere un sogno che diventa realtà.

Se Apple riuscisse a realizzare questo progetto con il Real Madrid, potrebbe anche effettuare partnership simili con altre squadre e leghe in tutto il mondo. I potenziali vantaggi per l’azienda di Cupertino sono chiari. Si tratta infatti di un nuovo modo per convincere per gli utenti di abbonarsi a Vision Pro e acquistare il visore compatibile.