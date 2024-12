Apple potrebbe includere la connettività dati su Mac e Vision Pro

Apple sta pianificando di sostituire i modem Qualcomm dei suoi iPhone con il suo modem interno. Questa transizione dovrebbe avvenire nei prossimi tre anni. Il primo dispositivo che probabilmente presenterà il modem proprietario di Apple dovrebbe essere l'iPhone SE 4, il cui debutto è previsto a marzo 2025. Altre indiscrezioni rivelano che l’azienda di Cupertino sta anche sviluppando i propri chip Wi-Fi e Bluetooth. Grazie al design del modem interno, il chiacchierato iPhone 17 Air o iPhone 17 Slim potrebbe essere 2 mm più sottile dell'iPhone 16 Pro. Ma questa non è l'unica innovazione su cui Apple si è concentrata nel recente passato. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, l’azienda sta anche esplorando l'idea di portare la connettività dati su Mac e sui visori per realtà mista Vision Pro.

Apple: connettività dati solo su un Vision Pro più leggero

Per ora, Apple offre connettività cellulare sui suoi iPhone, Apple Watch e iPad. Tuttavia, con la connettività dati sulle future versioni di Vision Pro, la società potrebbe per offrire agli utenti un'alternativa all'iPhone. Gurman nota che il supporto mobile potrebbe essere aggiunto a "occhiali leggeri per realtà aumentata, anche se un dispositivo del genere è lontano anni". Vision Pro di Apple, un visore per realtà mista ultra-premium, ha debuttato nel 2023. Il visore ha iniziato a essere spedito a febbraio di quest'anno e ora è disponibile in molte regioni. Tuttavia, ad oggi Vision Pro non è riuscito a mantenere l'interesse dei consumatori. Un fattore che contribuisce è il disagio sperimentato dagli utenti durante l'uso prolungato del dispositivo.

Un successore di Vision Pro più economico e leggero è il modo in cui Apple può guadagnare terreno in questo segmento. Ciò potrebbe riaccendere l'interesse degli sviluppatori di app per visionOS, che è notevolmente diminuito da quando è stato lanciato il visore. Sebbene ci siano state segnalazioni di Apple al lavoro su un modello Vision Pro più economico, il progetto è stato rimandato al 2027.