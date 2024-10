Microsoft 365 Copilot in Excel include la funzionalità "Clean Data"

Microsoft 365 Copilot è un assistente AI disponibile nelle app Microsoft 365 più diffuse, come Word, Excel e PowerPoint. Utilizza modelli linguistici avanzati, tra cui GPT-4o, e dati aziendali da Microsoft Graph, che includono documenti, presentazioni, e-mail, file, riunioni e chat. Mentre Copilot in Excel fornisce già assistenza per attività come la generazione di formule, la proposta di grafici e l'analisi di tabelle pivot, Microsoft ha annunciato di recente una nuova funzionalità chiamata "Clean Data". Ciò consente di pulire i dati con un solo clic, risolvendo problemi comuni come incongruenze di testo, problemi di formato numerico e spazi extra. Per utilizzare questa funzionalità, basta selezionare l'opzione "Pulisci dati" nella scheda Dati oppure utilizzare il banner pop-up dedicato.

Microsoft 365 Copilot: Come funziona la nuova opzione AI

La funzionalità Clean Data risolverà diversi problemi relativi ai dati. Questi includono ad esempio le incongruenze di testo. “Pulisci Dati” identifica infatti le variazioni inosservate tra valori simili che potrebbero causare problemi successivi. Ad esempio, una colonna con un mix di testo maiuscolo e minuscolo nelle celle; o celle in una colonna contenenti differenze di punteggiatura o segni diacritici. Un altro problema riguarda le incoerenze del formato numerico. Questa funzionalità cerca di identificare colonne con un mix di celle formattate sia in formato Testo che in formato Numero che potrebbero causare calcoli errati. Clean Data individuerà queste incoerenze e aiuterà a convertire le celle formattate in "Testo" in un formato numerico. Infine, vi è la rimozione degli spazi extra. Clean Data rileverà e suggerirà anche la rimozione degli spazi non necessari nella tabella evidenziata, come spazi iniziali, spazi finali e spazi tra i valori.

Pulisci Dati di Microsoft 365 Copilot funziona meglio con dati formattati come una tabella Excel, fino a 100 colonne e 50.000 righe. Per creare una tabella Excel, gli utenti possono fare clic in qualsiasi punto dei dati e quindi selezionare Home, poi Tabelle e, infine, Formatta come tabella. L’azienda sta ora distribuendo la nuova funzionalità Microsoft 365 Copilot per gli utenti Excel web. L’arrivo per gli utenti desktop Windows è previsto nei prossimi mesi.