Apple CarPlay 2: il progetto è in ritardo, ma non è fallito

Il 2025 è appena arrivato, ma Apple non ha ancora aggiornato la sua pagina relativa ad Apple CarPlay. Infatti, questa riporta che i primi veicoli dotati di Apple CarPlay 2 saranno rilasciati entro il 2024. Ciò potrebbe far pensare che il progetto sia ad un punto morto. Tuttavia, sembra che le cose non stiano esattamente così, ma si tratterebbe soltanto di un ritardo. L'incursione di Apple nel mercato automobilistico è iniziata nel 2014 con la presentazione di CarPlay e l'ambizione di costruire un veicolo elettrico a marchio Apple, nome in codice "Project Titan". Con il passare del tempo, tale ambizione è diminuita. L’azienda ha quindi concentrato tutte le sue risorse nel rendere CarPlay l'interfaccia standard per i veicoli moderni, raddoppiando la rivalità con Android Auto di Google.

Nel 2022, la società di Cupertino aveva annunciato l’arrivo di Apple CarPlay 2 alla sua WWDC. La nuova generazione di CarPlay prometteva di aggiungere il supporto per più schermi e di portare widget più avanzati per le applicazioni. Con la versione beta di iOS 18.2, Apple ha anche svelato alcune modifiche di CarPlay 2, come le nuove icone per le app Climate e Media.

Apple CarPlay 2: possibili versioni personalizzate per ogni modello di veicolo

Non è chiaro perché Apple abbia saltato il 2024 per il rilascio del CarPlay di nuova generazione. Tuttavia, l'azienda non sembra aver abbandonato il progetto. Invece, Apple potrebbe lavorare su una versione personalizzata di CarPlay per ogni modello di veicolo. Come riportato da Mark Gurman di Bloomberg a marzo 2024, "il team di progettazione di Apple deve collaborare con le case automobilistiche per creare un'interfaccia e uno stile su misura per ogni modello. Anche senza un approccio completamente integrato, il nuovo CarPlay deve comunque essere personalizzato". Le aziende automobilistiche partner di Cupertino e i modelli che riceveranno Apple CarPlay 2 devono ancora essere rivelati. Finora, Porsche e Aston Martin sono gli unici marchi automobilistici che hanno formalmente approvato il supporto per CarPlay 2. Ad oggi, le funzionalità e le capacità esatte di CarPlay 2 sono ancora in discussione. Tuttavia, l'integrazione con Apple Intelligence e l'introduzione di alcune funzionalità basate sull'AI sono delle funzionalità che potrebbero sbarcare presto su CarPlay 2.