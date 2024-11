iOS 18.2: il nuovo update potrebbe arrivare il mese prossimo

Apple ha introdotto la beta di iOS 18.2 il mese scorso. In questa versione, è stata una suite di intelligenza artificiale e funzionalità entusiasmanti, tra cui Genmoji, Image Playground, integrazione di ChatGPT in Siri e strumenti di scrittura migliorati in varie applicazioni su iOS. L'aggiornamento ha anche riportato il cursore del volume sulla schermata di blocco dell'iPhone. Inoltre, consente agli utenti UE di eliminare l'App Store e altre app native dai propri iPhone. Nella sua ultima newsletter Power On, Mark Gurman di Bloomberg ha fornito un dettaglio interessante sul prossimo aggiornamento software stabile di iOS 18.2. Fortunatamente per gli utenti, questo contiene alcune buone notizie.

Secondo Gurman, l'aggiornamento potrebbe arrivare un po' prima del previsto, potenzialmente già nella settimana del 2 dicembre, salvo ritardi previsti. Secondo il giornalista: "l'aggiornamento del sistema operativo iOS 18.2, che include importanti miglioramenti ad Apple Intelligence e che probabilmente arriverà all'inizio di dicembre, mi è stato detto. Quanto presto? La settimana del 2 dicembre, salvo ritardi imprevisti".

iOS 18.2: Apple Intelligence disponibile in inglese in alcuni paesi

Apple potrebbe essere piuttosto impaziente di consegnare la prossima ondata di funzionalità Apple Intelligence al maggior numero possibile di iPhone. La serie iPhone 16. Gurman ha anche notato che il prossimo aggiornamento iOS arriverà ad aprile e introdurrà iOS 18.4. Si prevede che l'aggiornamento iOS 18.4 apporterà miglioramenti a Siri, consentendo all'assistente digitale di “accedere ai dati delle persone e rispondere alle domande in base alle informazioni sui loro schermi". Inoltre, il prossimo aggiornamento iOS 18.2 potrebbe iniziare a offrire Apple Intelligence in inglese nel Regno Unito, Irlanda, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Sudafrica. Si prevede che l'aggiornamento iOS 18.4 di aprile espanderà le funzionalità AI all'Unione Europea. La Cina non è all'orizzonte per ora e potrebbe non accadere fino a iOS 19. Inoltre, il chatbot Gemini potrebbe non arrivare su iOS prima dell'anno prossimo. Ciò darà a OpenAI una finestra esclusiva poiché "non sta pagando per la tecnologia".