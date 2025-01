Apple: app Mail riprogettata arriverà su macOS ad aprile

La nuova app Mail di Apple arriverà presto sul Mac, con macOS 15.4. Ciò è quanto rivelato dal sempre informato Mark Gurman di Bloomberg nella sua newsletter Power On. Apple ha introdotto la nuova app Apple Mail sull'iPhone a dicembre con iOS 18.2, ma da allora non è più arrivata su nessun'altra piattaforma. Sorprendentemente, si sa già come apparirà la nuova app Mail su macOS. Quando Apple ha introdotto i nuovi Mac M4 a ottobre, gli utenti hanno potuto dare un’occhiata alla nuova app Mail per macOS in una delle presentazioni. Non si è trattato di una fuga di notizie rivoluzionaria, poiché il design era già stato svelato sull'iPhone alla WWDC. Tuttavia, ciò è stato interessante, poiché non c'erano ancora segnali che la nuova app sarebbe arrivata su macOS. Il sistema operativo macOS 15.3 ha portato alcune novità, come le Genmoji, ma ciò non è accaduto con Mail.

Apple: app Mail rinnovata potrebbe arrivare anche con iPadOS 18.4

L'imminente rilascio di macOS 15.4, che probabilmente entrerà in versione beta nelle prossime settimane e debutterà ad aprile, dovrebbe cambiare le cose. Secondo Gurman: “c'è un'altra funzionalità, meno nota, in arrivo ad aprile. il Mac riceverà l'app Mail aggiornata che utilizza l'intelligenza artificiale per dare priorità ai messaggi e ordinare i contenuti in diverse caselle di posta. Al momento, gli utenti di iPad e iPhone sono in grado di sfruttare la funzionalità, il che è fantastico, ma i clienti Mac sono rimasti indietro. Ciò cambia con macOS 15.4, mi è stato detto. Per coloro che non hanno familiarità con la funzionalità: ordina la posta in una categoria primaria, così come quelle per transazioni, promozioni, aggiornamenti e tutta la posta”.

Gurman afferma che la nuova app Mail è attualmente disponibile per gli utenti iPad, anche se in realtà non è ancora così. Non vi è infatti traccia né in iPadOS 18.2 né in iPadOS 18.3. La speranza per gli utenti è quella di vedere arrivare l’app rinnovata con l'uscita di iPadOS 18.4. Al momento, Apple non ha né confermato, né smentito tali voci.