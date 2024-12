iOS 18.2 è ora ufficiale, con ChatGPT e tool di Apple Intelligence

Apple ha annunciato il rilascio di iOS 18.2, iPadOS 18.2 e macOS Sequoia 15.2, aggiungendo molte nuove funzionalità di Apple Intelligence, come Image Playground, Genmoji. Inoltre, questa versione introduce anche l’integrazione con ChatGPT. Con Image Playground, gli utenti possono generare un'immagine da un prompt o creare qualcosa in base a uno dei suggerimenti di Apple. Tuttavia, Image Playground sembra optare per foto cartoon e simili invece che per immagini fotorealistiche, il che potrebbe impedire potenziali abusi. Questa funzionalità è disponibile come app standalone, oltre a essere integrato in Messaggi, Freeform e Keynote. Genmoji consente agli utenti di generare le proprie emoji personalizzate (Emojipedia le chiama "adesivi tipo emoji"), che potrebbero avere un grande successo nelle chat. L'app Notes sta anche ottenendo uno strumento "Image Wand". Questa funzionalità trasforma i disegni grezzi in immagini più dettagliate, con stili preimpostati disponibili per animazione, illustrazione e schizzo.

iOS 18.2: Visual Intelligence e le altre funzionalità disponibili

L'integrazione di ChatGPT è stata una delle più attese funzionalità di Apple Intelligence introdotte in iOS 18.2. Questa consente di accedere allo strumento OpenAI da Siri o quando si utilizzano gli Strumenti di scrittura di Apple. Le funzionalità includono uno strumento di composizione che genera testo in base a ciò di cui l'utente sta già scrivendo e la generazione di testo in immagine per inserirle direttamente nel documento. Fortunatamente, non è necessario avere un account ChatGPT per utilizzare questo tool.

Altre nuove funzionalità in iOS 18.2 includono Visual Intelligence, la possibilità di condividere le posizioni AirTag con un link, puzzle sudoku giornalieri in Apple News Plus e altro ancora. Il supporto localizzato per la lingua inglese è stato esteso anche ad Australia, Canada, Irlanda, Nuova Zelanda, Sudafrica e Regno Unito, con supporto per lingue aggiuntive come cinese, francese, portoghese e spagnolo. Il supporto linguistico esteso verrà implementato nel corso del 2025, con il lancio iniziale ad aprile. Ciò dovrebbe avvenire nello stesso periodo in cui è previsto che le funzionalità di Apple Intelligence inizino a essere implementate nell'UE. Come accennato, le nuove funzionalità di iOS 18.2 sono già in roll-out, insieme agli altri aggiornamenti per iPad, macOS, Apple TV, HomePod e Vision Pro.