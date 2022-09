Android: scoperte 16 app che rubano dati bancari

Chi utilizza un dispositivo Android dovrebbe prestare particolare attenzione a quali app installa su di esso: talvolta, infatti, posso portare in dote virus o comunque aprire la strada ad eventuali malintenzionati desiderosi di mettere a soqquadro smartphone e tablet delle vittime e di trafugarne i dati. A questo proposito, gli esperti di sicurezza di Trend Micro hanno recentemente scoperto che sul Google Play Store ci sono ben 16 app pericolose che possono prendere il controllo del dispositivo degli utenti e rubare le informazioni bancarie ad essi relative.

Android: ecco le 16 app pericolose

Tutto avviene sfruttando il malware denominato DawDropper, capace di bypassare i controlli di sicurezza del Google Play Store usando un servizio cloud di terze parti. Una volta entrato in azione, distribuisce i trojan bancari sui device compromessi.

L’elenco delle app coinvolte è il seguente.

Call Recorder APK

Rooster VPN

Super Cleaner – hyper & smart

Document Scanner – PDF Creator

Universal Saver Pro

Eagle photo editor

Call recorder pro+

Extra Cleaner

Crypto Utils

FixCleaner

Just In: Video Motion

Lucky Cleaner

Simpli Cleaner

Unicc QR Scanner

In generale, app di questo tipo vengono progettate per indurre gli utenti al download e spesso vengono mascherate come risorse legittime. Una volta installate, possono raccogliere dati sensibili, tra cui password e informazioni finanziarie, oltre che infettare i dispositivi con malware per l’esecuzione di azioni dannose, come lanciare attacchi denial-of-service.

Da tenere presene che tutte le app sospette sono già state rimosse dal Google Play Store, ma potrebbero sempre spuntarne di nuove. In virtù di ciò, è bene proteggere il proprio dispositivo con l'antivirus Norton 360 Premium che è efficace pure per proteggere smartphone e tablet.