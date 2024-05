Android: nuove funzionalità per Google Messaggi, hotspot e altro

Google ha rilasciato un pacchetto di novità per i dispositivi Android, introducendo miglioramenti significativi a diverse applicazioni e funzionalità. Le modifiche riguardano Google Messaggi, l'hotspot istantaneo, Google Home, Wear OS, Gboard e le chiavi digitali dell'auto, offrendo un'esperienza utente più fluida, efficiente e personalizzata.

Una delle novità più rilevanti riguarda Google Messaggi. Ora, gli utenti possono modificare i messaggi RCS inviati fino a 15 minuti dopo l'invio. Questa funzione è già in fase di distribuzione per tutti i telefoni con Android 8 o versioni successive. Questa opzione offre maggiore flessibilità e correzione rapida di eventuali errori nei messaggi inviati.

Un altro aggiornamento importante riguarda l'hotspot istantaneo. I tablet Android e i Chromebook possono ora collegarsi all'hotspot del telefono con un solo tocco, eliminando la necessità di inserire una password.

Inoltre, durante le chiamate Google Meet, è possibile passare rapidamente da un dispositivo collegato all'hotspot all'altro con un semplice tocco. Questa funzione sarà disponibile a partire dal 10 giugno per dispositivi con Android 11 o versioni successive, rendendo la connessione tra dispositivi più semplice e immediata.

Altre novità relative a Widget, Wallet, Gboard e chiavi digitali delle auto

Google Home introduce il widget "Preferiti", disponibile in anteprima pubblica. Questo widget consente di controllare rapidamente i dispositivi domestici intelligenti più utilizzati direttamente dalla homescreen dei telefoni Android.

La stessa funzione è disponibile anche per gli smartwatch con sistema operativo Wear OS 3 o versioni successive, rendendo ancora più facile il controllo dei dispositivi smart. Inoltre, una nuova opzione di pagamento con PayPal è stata aggiunta a Google Wallet per gli utenti negli Stati Uniti e in Germania, disponibile a partire da oggi.

Gboard vede l'aggiunta di nuove combinazioni di adesivi a Emoji Kitchen, disponibili per la condivisione a partire dal 10 giugno. Infine, le chiavi digitali dell'auto ricevono un supporto ampliato, estendendosi a nuovi modelli di veicoli, tra cui alcuni Mini, Mercedes-Benz e Polestar.

Il supporto per Mini è già disponibile nell'UE e negli Stati Uniti dal 13 maggio, mentre il supporto per Mercedes-Benz sarà disponibile dal 10 giugno e per Polestar tra il 17 e il 21 giugno. Questo aggiornamento è disponibile per dispositivi con Android 12 o versioni successive, offrendo una maggiore comodità per gli utenti di auto compatibili.