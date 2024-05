Google Wallet: in arrivo il supporto per il passaporto elettronico

Secondo le ultime indiscrezioni, Google sta lavorando per integrare i passaporti elettronici in Google Wallet, aprendo la strada a una serie di nuove possibilità per i viaggiatori di tutto il mondo. Questa nuova funzione consentirebbe agli utenti di memorizzare il proprio passaporto elettronico direttamente sul proprio smartphone e di utilizzarlo per semplificare una serie di procedure, dai controlli di sicurezza aeroportuali ai voli nazionali e agli acquisti online che richiedono una verifica dell'identità.

Il funzionamento di questa nuova caratteristica sarebbe molto semplice: gli utenti potrebbero aggiungere il proprio passaporto elettronico a Google Wallet come qualsiasi altro documento d'identità. Una volta aggiunto, per presentare il passaporto basterebbe toccare il telefono con un lettore NFC o scansionare il codice QR presente sul passaporto stesso.

Inoltre, Google Wallet utilizzerebbe la tecnologia Bluetooth per condividere in modo sicuro le informazioni del passaporto con le autorità competenti, evitando la necessità di consegnare fisicamente il telefono.

Google Wallet: tutti i vantaggi del passaporto elettronico

I vantaggi di questa integrazione sarebbero molteplici: ridurrebbe la necessità di portare con sé il passaporto fisico, velocizzerebbe i controlli di sicurezza aeroportuali, semplificherebbe i voli nazionali e faciliterebbe gli acquisti online che richiedono una verifica dell'identità.

Tuttavia, ci sono alcuni dettagli tecnici da considerare: la funzione è attualmente in fase di sviluppo e non è ancora disponibile nell'app Google Wallet. Inoltre, non è chiaro se la funzione supporterà tutti i tipi di passaporti elettronici o solo quelli conformi a determinati standard. Google non ha ancora annunciato una data di rilascio ufficiale per la funzione.

È importante anche sottolineare che, nonostante i numerosi vantaggi, questa funzione non sostituirà completamente il passaporto fisico, che potrebbe comunque essere richiesto in alcune circostanze. Gli utenti dovranno valutare attentamente i rischi e i benefici per la privacy prima di utilizzare questa funzione, considerando anche le implicazioni di sicurezza legate alla memorizzazione delle proprie informazioni sensibili sul proprio dispositivo mobile.