Android 15 Beta 2.2: risolti i bug di Private Space e altri problemi

Google continua a perfezionare il suo sistema operativo mobile con il rilascio di Android 15 Beta 2.2, un piccolo aggiornamento incentrato sulla risoluzione di bug persistenti e sul miglioramento della stabilità generale. Sebbene non introduca nuove funzionalità clamorose, questo aggiornamento rappresenta un passo avanti significativo verso un'esperienza Android più fluida e affidabile. Al centro di Android 15 Beta 2.2 troviamo la risoluzione di un fastidioso bug che affliggeva la nuovissima funzione Private Space.

Introdotta con Android 15, Private Space consente di creare uno spazio separato sul dispositivo per ospitare app e dati sensibili, protetti da un PIN dedicato. Tuttavia, in alcune circostanze, la creazione di un nuovo Private Space poteva causare la scomparsa delle icone delle app dalla schermata Home, creando un'esperienza utente frustrante. Google ha ascoltato il feedback degli utenti e ha dedicato il proprio impegno a risolvere questo problema in Beta 2.2, garantendo una migliore fruibilità della funzione Private Space.

Altri bug eliminati

Oltre al bug di Private Space, Beta 2.2 si concentra su altri problemi che affliggevano le versioni precedenti. Tra questi, troviamo:

Problemi con Google Wallet: in alcuni casi, un bug impediva il corretto funzionamento dei pagamenti NFC, ostacolando l'utilizzo di questa comoda funzione. Beta 2.2 risolve questo problema, garantendo un'esperienza di pagamento fluida e sicura.

in alcuni casi, un bug impediva il corretto funzionamento dei pagamenti NFC, ostacolando l'utilizzo di questa comoda funzione. Beta 2.2 risolve questo problema, garantendo un'esperienza di pagamento fluida e sicura. Malfunzionamento del cassetto delle app: un altro bug impediva l'apertura del cassetto delle app con un semplice gesto verso l'alto, rendendo difficile l'accesso alle app installate sul dispositivo. Beta 2.2 elimina questo inconveniente, ripristinando la funzionalità intuitiva del cassetto delle app.

un altro bug impediva l'apertura del cassetto delle app con un semplice gesto verso l'alto, rendendo difficile l'accesso alle app installate sul dispositivo. Beta 2.2 elimina questo inconveniente, ripristinando la funzionalità intuitiva del cassetto delle app. Problemi con la modalità di osservazione NFC: in alcune circostanze, la modalità di osservazione NFC causava problemi con i pagamenti NFC, ostacolando l'utilizzo di questa tecnologia per transazioni rapide e contactless. Beta 2.2 risolve questo bug, garantendo un funzionamento corretto della modalità di osservazione NFC.

in alcune circostanze, la modalità di osservazione NFC causava problemi con i pagamenti NFC, ostacolando l'utilizzo di questa tecnologia per transazioni rapide e contactless. Beta 2.2 risolve questo bug, garantendo un funzionamento corretto della modalità di osservazione NFC. Sfumatura verde nei video HDR: un problema tecnico causava una fastidiosa sfumatura verde nei video registrati con HDR a 10 bit, compromettendo la qualità delle registrazioni. Beta 2.2 elimina questo difetto, garantendo una resa video HDR impeccabile.

un problema tecnico causava una fastidiosa sfumatura verde nei video registrati con HDR a 10 bit, compromettendo la qualità delle registrazioni. Beta 2.2 elimina questo difetto, garantendo una resa video HDR impeccabile. Problemi di stabilità e connettività: Beta 2.2 include anche diverse correzioni per problemi minori che influivano sulla stabilità generale del sistema, sull'interattività e sulla connettività, garantendo un'esperienza utente più fluida e affidabile.

Android 15 Beta 2.2 rappresenta un passo importante verso il rilascio della versione stabile di Android 15. Se sei curioso di provare le ultime novità di Android 15 e sei disposto ad affrontare potenziali bug o problemi di stabilità, puoi iscriverti al programma Android Beta e scaricare l'aggiornamento, sempre che il tuo dispositivo sia compatibile (puoi verificarlo qui).

Android 15 Beta 2.2 rappresenta un aggiornamento essenziale per gli utenti che utilizzano le versioni beta di Android 15. Cresce, inoltre, L'attesa per Android 15 Beta 3, alimentata dalla promessa di nuove funzionalità e ulteriori perfezionamenti.