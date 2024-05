Android 15: attiva i widget senza trascinarli nella homescreen

Android 15 Beta 2 ha introdotto una nuova modalità per aggiungere widget alla schermata iniziale, rendendo l'intero processo più semplice e intuitivo. In passato, per inserire un widget, gli utenti dovevano toccarlo e tenerlo premuto, quindi trascinarlo manualmente sulla schermata principale.

Con questa nuova versione, basta un semplice tocco sul widget e apparirà un pulsante "Aggiungi". Questo pulsante permette di posizionare il widget automaticamente nel primo spazio disponibile, eliminando la necessità di trascinarlo manualmente e rendendo l'operazione più rapida e intuitiva.

Un'altra innovazione riguarda le anteprime dei widget personalizzate. Le applicazioni possono ora creare anteprime dei widget nel selettore dei widget che includono informazioni specifiche dell'utente, piuttosto che mostrare contenuti generici.

Questo consente agli utenti di visualizzare un'anteprima accurata di come apparirà il widget sulla loro schermata iniziale prima di aggiungerlo, migliorando la personalizzazione e la precisione. Il selettore dei widget in Android 15 Beta 2 è stato riorganizzato in categorie per facilitare la ricerca del widget desiderato.

Le categorie dei Widget con Android 15

Le categorie comprendono "Essenziali", "Suggeriti per te" e "Notizie e riviste". Inoltre, il selettore adotta ora un design basato su contenitori, che raggruppa i widget per applicazione, rendendo ancora più semplice trovare il widget cercato.

Tra gli altri miglioramenti apportati ai widget, c'è la possibilità di ridimensionarli per adattarli meglio alle proprie esigenze. Gli utenti possono ora modificare le dimensioni dei widget, garantendo una maggiore flessibilità e personalizzazione nella disposizione della schermata iniziale. Un'altra novità è la possibilità di sovrapporre i widget, permettendo di creare layout personalizzati e ottimizzare lo spazio disponibile sulla schermata principale.

Le interazioni con i widget sono state ulteriormente migliorate, offrendo agli utenti una migliore esperienza d'uso. I widget ora consentono di eseguire azioni come aprire direttamente le applicazioni o visualizzare ulteriori informazioni senza dover lasciare la schermata iniziale. Questo rende l'interazione più fluida e immediata, migliorando l'efficienza dell'uso quotidiano.

Nel complesso, i miglioramenti apportati ai widget in Android 15 Beta 2 li rendono più facili da usare, più informativi e maggiormente personalizzabili. Questi cambiamenti non solo migliorano l'aspetto visivo della schermata iniziale, ma rendono anche l'esperienza utente più piacevole e funzionale.