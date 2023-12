Android 14 QPR1: Google rilascia update con patch di sicurezza

Google ha iniziato a distribuire l'aggiornamento stabile Android 14 QPR1 a tutti i dispositivi Pixel supportati. Questo l’aggiornamento di sicurezza viene fornito anche con le patch di sicurezza più recenti. I dispositivi interessati dall'aggiornamento sono Pixel 5a, 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, Tablet, Fold, 8 e Pixel 8 Pro. Una delle principali novità riguarda una nuova funzionalità di Pixel Fold e Tablet. Gli utenti potranno adesso utilizzare proporzioni specifiche, scegliendo tra “Schermo intero”, “Mezzo schermo” e “16:9” (su tablet). Ad oggi, Google definisce questa funzionalità come sperimentale, ma è possibile accedervi dalle “Impostazioni”, “App” e poi “Proporzioni”. Con il nuovo aggiornamento Android 14 QPR1 è stata migliorata anche la sezione dedicata alla batteria. Da “Informazioni sulla batteria” (Impostazioni) è possibile visualizzare la data di produzione e il conteggio dei cicli dello smartphone. Oltre a ciò, gli utenti potranno visualizzare anche l'orologio “Metro” nella schermata di blocco.

Android 14 QPR1 ha apportato anche un altro piccolo cambiamento in “Sfondo e stile”. Adesso è stato introdotto un nuovo effetto particellare quando si modificano gli sfondi del device. Pixel Launcher ha anche ricevuto una modifica alle preferenze di ricerca e ora fornisce un collegamento alle impostazioni più evidente. Per quanto riguarda invece le Impostazioni rapide. Con il nuovo Android 14 QPR1 gli utenti potranno comprendere meglio i Tiles. Quelli selezionati saranno infatti più chiari rispetto a tutti gli altri. Inoltre, Pixel Tablet mostrerà un messaggio di avviso più evidente, nella parte superiore dello schermo, ogni volta che l’impronta digitale dell’utente non viene riconosciuta. In ultimo, Android 14 QPR1 mostrerà finalmente il meteo sull'app Orologio.

Google ha inoltre risolto 33 problemi di sicurezza (3 critici) con la patch di sicurezza per Android 14 datata 1 dicembre e altri 61 bug (4 critici) con la patch del 5 dicembre. Inoltre, sono state rilasciate anche tutte le novità del Feature Drop annunciate dall’azienda per i dispositivi Pixel. Queste includono miglioramenti alla fotocamera grazie all’AI, la modalità webcam, il Watch Unlock per sbloccare gli smartphone Pixel tramite Pixel Watch, la Clear Calling per migliorare la qualità delle chiamate, la Repair Mode, per mettere in sicurezza il proprio device quando viene mandato in assistenza, e tanto altro. Per scoprire tutte le novità del Feature Drop di dicembre è possibile consultare il post dedicato sul blog di Google.