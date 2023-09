Android 14: Google rilascia la versione QPR1 Beta 1 per Pixel

Android 14 non ha ancora una data di lancio ufficiale. Lo scorso febbraio, Google aveva rilasciato la prima versione beta, rivelando la road map, che sembrava simile a quella di Android 13. Due settimane fa, l’azienda di Mountain View aveva rilasciato Android 14 Beta 5.3 e molti pensavano si trattasse dell’ultima prima dell’arrivo della versione stabile. Adesso Big G ha rilasciato Android 14 QPR1 Beta 1 (Quarterly Platform Release), che terminerà a dicembre con Android 14 QPR1. Questa beta è attualmente disponibile soltanto per i dispositivi Google Pixel compatibili (Pixel 5a, Pixel 6 e 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 e 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold e Pixel Tablet).

Android 14: il changelog della versione QPR1 Beta 1

Questo nuovo aggiornamento introduce poche novità e molte correzioni di problemi (più o meno noti). L’unica nuova funzionalità presente nel changelog riguarda il Large screen user per-app overrides. Come riportato sul blog degli sviluppatori Android: i produttori di apparecchiature originali dei dispositivi (OEM) applicano le sostituzioni ad app selezionate su determinati dispositivi con display di grandi dimensioni. Android 14 QPR1 introduce un nuovo menu di impostazioni che consente agli utenti di modificare le proporzioni delle app. Il menu viene implementato su specifici device dotati di schermo grande, come Pixel Tablet e Pixel Fold”.

Per quanto riguarda i bugfix, questa beta ha risolto un problema che provocava il crash dell’interfaccia utente dopo la pubblicazione o l’interazione con le notifiche. Inoltre, sono stati risolti anche un bug che causava l’arresto improvviso dei dispositivi in determinati casi, un problema che causava il blocco della visualizzazione durante la registrazione dei video, un bug che non permetteva di interagire con il dispositivo dopo il riavvio e uno che resettava la sveglia dopo l’update di sistema. Infine, tra i problemi noti, Android 14 QPR1 Beta 1 ha risolto un bug che non permetteva al device di connettersi alla rete del cellulare dopo aver scambiato le schede SIM e un problema che a volte mostrava il livello della batteria allo 0%.

La versione ufficiale di Android 14 sarebbe dovuta arrivare entro settembre. Tuttavia, è possibile che il nuovo sistema operativo mobile di Google faccia la sua comparsa ufficiale il prossimo 4 ottobre. Infatti, proprio quel giorno si terrà la presentazione del flagship Google Pixel 8.