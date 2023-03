Google: nuove funzioni per la verifica delle info nelle ricerche

Google ha da poco annunciato l’implementazione di cinque nuove funzioni per il suo motore di ricerca che consentiranno agli utenti di trovare le informazioni di cui hanno bisogno in maniera più veloce e di verificare le fonti.

Google: ecco le nuove funzioni per verificare le ricerche effettuate

Andando più in dettaglio, quando viene effettuata una ricerca, Google consente di cliccare sull’icona con i tre puntini verticali alla destra di ogni risultato proposto per leggere maggiori informazioni sul sito e grazie alle nuove modifiche sarà possibile apprendere anche quando è stato indicizzato per la prima volta.

C’è poi la funzione denominata Perspectives che è disponibile solo in inglese negli Stati Uniti. È un nuovo carosello che viene mostrato sotto quello delle notizie principali. Tramite esso all'utente vengono proposte altre "prospettive", appunto, sull'argomento da parte di giornalisti, esperti e voci autorevoli.

Per i risultati di ricerca e quelli nel carosello Perspectives verranno mostrate anche le informazioni sull’autore all’interno del box About this result. Solo in inglese, ma in tutto il mondo, sarà invece implementata la funzionalità in About this page grazie alla quale è possibile scoprire più informazioni sul sito elencato, al momento dell'immissione dell’URL nella barra di ricerca da parte dell'utente.

Un'altra tra le novità introdotte riguarda le informazioni che cambiano rapidamente. Un avviso segnalerà che la notizia consultata potrebbe non essere aggiornata e quindi non attendibile.

Da tenere presente che le funzioni verranno implementate nel corso delle prossime settimane e, come anticipato, alcune non saranno disponibili sin da subito per gli utenti italiani.