Amazon sta implementando la ricerca vocale AI su device Fire TV

Amazon sta implementando una funzionalità di ricerca basata sull’intelligenza artificiale su Fire TV. Questa novità consentirebbe ad Alexa di rispondere a domande aperte su programmi TV e film e fornire consigli più specifici per le preferenze degli utenti. Annunciata all'evento annuale Devices and Services di Amazon lo scorso settembre, la funzionalità è basata su un modello LLM (Large Language Model) proprietario. L’intelligenza artificiale è capace di utilizzare il linguaggio naturale e può rispondere a domande specifiche come: “Quale film ha la frase ‘La vita è come una scatola di cioccolatini?’” (il riferimento è al celebre film “Forrest Gump”, con protagonista Tom Hanks). L’AI può anche visualizzare opzioni basate su attori, personaggi, generi e argomenti.

Amazon: con Fire TV Alexa può suggerire anche nuovi contenuti dedicati

Alexa sarà anche in grado di suggerire titoli inclusi nei servizi di streaming a cui gli utenti sono già abbonati. Quindi, se si chiede ad Alexa di trovare thriller psicologici con finali a sorpresa, l’AI mostrerà solo i contenuti presenti nei servizi che utilizzano gli utenti. Ciò significa che verrà esclusa la sezione dei contenuti a noleggio o facente parte di altre piattaforme streaming associate ad Amazon. La nuova funzionalità sarà disponibile tra poche settimane per i clienti negli Stati Uniti con dispositivi Fire TV con Fire OS 6 o versioni successive. Tuttavia, non è ancora chiaro quando questa verrà rilasciata per gli utenti europei.

La nuova funzionalità di ricerca è l’ultimo degli sforzi di Amazon per aggiungere funzionalità basate sull’intelligenza artificiale generativa a Fire TV. L’azienda aveva precedentemente lanciato un generatore di immagini basato sull’intelligenza artificiale per produrre sfondi TV e tre nuove esperienze Alexa che consentono di giocare e creare canzoni. Naturalmente, queste non sono le uniche funzionalità AI che Amazon ha scelto per i suoi prodotti. Nei prossimi mesi è probabile che l’azienda statunitense annuncerà altre novità dedicate all’intelligenza artificiale.