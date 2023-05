Allarme truffe telefoniche: ecco come ti svuotano il conto

Nel contesto statunitense, a quanto pare, si sta diffondendo una nuova tipologia di truffa.

Secondo quanto riportato da Kaspersky, dei fantomatici esperti IT contattano telefonicamente aziende per risolvere presunti problemi tecnici ai computer della stessa. In questo senso, poi, viene chiesto alla vittima di offrire gli accessi agli account personali o aziendali.

Inutile confermare che, una volta ottenute queste informazioni, i criminali informatici possono rubare dati privati, denaro dai conti correnti e quant'altro. Non solo: il truffatore, a quanto pare, a volte si impegna ad installare dei veri e propri malware nel computer delle vittime.

A quanto pare, questa modalità di truffa sta colpendo indistintamente utenti Android e iPhone, con un numero di chiamate in costante crescita. Con tutta probabilità, questo modus operandi si farà presto strada anche in Europa: meglio, dunque, non farsi cogliere impreparati.

Truffe telefoniche? Questa nuova tendenza preoccupa consumatori e addetti ai lavori

Il tutto comincia dall'apparizione di una finestra pop-up che avverte l'utente di un presunto virus o malware presente sul dispositivo in uso. Cliccando sul banner, poi, la vittima viene contattata in maniera diretta dai truffatori.

La prudenza, in molti casi, non è più sufficiente: affidarsi a un antivirus affidabile è, senza ombra di dubbio, una necessità concreta. Kaspersky Antivirus Premium, in questo senso, rappresenta una delle migliori soluzioni del settore.

Si parla di uno strumento che garantisce molto di più rispetto alla semplice scansione in tempo reale. Si parla, infatti, di una protezione rispetto ai pagamenti online, oltre a una VPN (ideale per proteggere privacy e anonimato online).

Anche lato costi, grazie all'attuale promozione, Kaspersky Antivirus Premium risulta molto interessante.

Il costo complessivo della suite, infatti, grazie al 44% di sconto sul prezzo di listino, è al momento disponibile per soli 31,99 euro.

Infine, come se non bastasse, incluso nel prezzo Kaspersky offre gratuitamente per un anno Safe Kids, sistema parental control ad alta efficacia.

