AirPods: Apple lavora a nuove funzionalità per la salute

Nell'ultima newsletter Power On, Mark Gurman di Bloomberg ha esposto un paio di aggiornamenti sugli sviluppi di Apple sulle funzionalità sanitarie per gli AirPods. Non è la prima volta che si parla di questa possibile opzione in arrivo sulle cuffie smart di Apple. Tuttavia, il recente articolo di Gurman introduce qualche spunto aggiuntivo. Secondo la newsletter, Apple sta lavorando a un'ampia gamma di funzionalità sanitarie, tra cui un cardiofrequenzimetro, un sensore di temperatura e nuovi sensori che monitoreranno "una serie di misure fisiologiche".

Al momento, Apple si sta concentrando principalmente sullo sviluppo del sensore di frequenza cardiaca. Nei test interni, Apple sta notando informazioni più accurate sulla frequenza cardiaca dall'Apple Watch, ma Gurman riferisce che i test sugli AirPods sono simili. Ad oggi non si hanno molti dettagli sulle altre funzionalità per la salute, né una tempistica precisa di rilascio. Tuttavia, Gurman afferma che queste verranno implementate "nei prossimi anni". Tali funzionalità, infatti, potrebbero debuttare negli AirPods Pro 3.

AirPods: in arrivo anche la fotocamera per gli auricolari

Apple sta anche lavorando alle fotocamere per gli AirPods. Questo progetto era stato precedentemente cancellato, ma è stato ripreso con l'improvviso interesse di Apple nello sviluppo di prodotti per l'era dell'intelligenza artificiale. Gurman nota che questo è un progetto prioritario sia per i team di intelligenza artificiale che per quelli degli AirPods. Tuttavia, bisognerà attendere ancora un paio d'anni prima di una distribuzione ufficiale. Come si legge nella newsletter “ora è vista come una priorità per i team all'interno dei gruppi di sviluppo hardware AI e AirPods di Apple. Detto questo, non mi aspetterei che la tecnologia arrivi sul mercato per un altro paio d'anni, supponendo che non venga cancellata di nuovo”.

Apple ha rilasciato un nuovo aggiornamento firmware per AirPods Pro 2 all'inizio di quest'anno. Questo update ha abilitato le funzionalità per la salute dell'udito e la possibilità di utilizzare AirPods come apparecchio acustico certificato dalla FDA. Con il rilascio di queste funzionalità, è ovvio che Apple si sta muovendo in una direzione più orientata alla salute. Quindi, introdurre le funzionalità per la salute di AirPods per gli utenti senza Apple Watch è una mossa probabile.