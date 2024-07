AirPods con fotocamera: pronta la produzione di massa nel 2026

Apple sta lavorando su una nuova generazione di AirPods, i suoi auricolari wireless, dotati di una fotocamera integrata. Secondo quanto riportato da Mark Gurman, giornalista di Bloomberg esperto nei piani dell'azienda, Apple ha avviato nel 2023 un progetto denominato in codice "B798" per sviluppare questi AirPods con un sensore fotografico a bassa risoluzione. L'obiettivo di Apple è avviare la produzione di massa entro il 2026.

Anche Ming-Chi Kuo, analista specializzato in prodotti Apple, ha confermato l'integrazione della fotocamera, specificando che si tratterebbe di un sensore IR (infrarossi) simile a quello utilizzato per il Face ID sugli iPhone. Questo sensore IR sarebbe in grado di rilevare i cambiamenti nell'ambiente circostante, offrendo nuove funzionalità agli utenti.

L'intenzione di Apple è integrare questi AirPods con dispositivi per la realtà aumentata, come Apple Vision Pro, per migliorare l'esperienza audio spaziale e rafforzare il proprio ecosistema di prodotti per il “spatial computing”.

Fornitura dei sensori affidata a Foxconn

La tecnologia del sensore IR potrebbe permettere il controllo dei dispositivi tramite gesti effettuati con le mani in aria, migliorando significativamente l'interazione uomo-macchina. Ad esempio, il sensore potrebbe monitorare l'ambiente circostante e regolare automaticamente il volume quando qualcuno parla o si avvicina all'utente, facilitando così la comunicazione in situazioni sociali.

Secondo Ming-Chi Kuo, la fornitura dei sensori IR per gli AirPods sarebbe affidata a Foxconn, azienda che già produce dai 18 ai 20 milioni di sensori all'anno. Questa capacità produttiva dimostra che Foxconn è in grado di sostenere la produzione di massa dei nuovi AirPods con fotocamera.

Mark Gurman aggiunge che Apple sta esplorando ulteriori innovazioni tecnologiche, tra cui un anello intelligente capace di monitorare i parametri vitali e occhiali smart, che potrebbero fungere da alternativa o complemento agli AirPods. Queste innovazioni mostrano come Apple continui a spingere i confini della tecnologia, integrando nuove funzionalità nei suoi dispositivi per offrire esperienze sempre più immersive e interattive agli utenti.