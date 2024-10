Airbnb aiuterà gli utenti a trovare co-host per gestire gli annunci

Airbnb sta rendendo più facile per gli host trovare qualcuno che gestisca il loro appartamento o la loro casa. La nuova funzione "Co-Host Network", disponibile a partire da oggi, consente di confrontare i co-host e di lavorare con questi, assumendoli direttamente tramite l'applicazione. Le società di gestione Airbnb di terze parti sono già piuttosto comuni. Tuttavia, ad oggi tali accordi non venivano effettuati utilizzando l’applicazione. Proprio per questo motivo, un co-host network direttamente nell'app Airbnb potrebbe essere un'opzione più comoda per diversi utenti. I co-host possono aiutare i proprietari con attività come la gestione degli annunci e l'invio di messaggi agli ospiti che hanno prenotato sulla piattaforma. Gli host possono anche scegliere tra una gamma di opzioni di pagamento per i loro co-host. Ciò include ad esempio una commissione di pulizia, una percentuale per prenotazione oppure un importo fisso.

Airbnb: introdotti più di 50 aggiornamenti per gli host

Il sito Skift ha riportato che Airbnb ha sperimentato un servizio di assunzione di co-host per "diversi anni". Tuttavia, questa versione introduce la sua disponibilità nell'app e la sua espansione in paesi come Stati Uniti, Canada e Regno Unito. Come affermato in un post pubblicato sul blog ufficiale dell’azienda: "con oltre 10.000 co-host in 10 paesi, stiamo rendendo facile trovare il miglior co-host per te. Il nostro algoritmo di classificazione personalizzato consiglia un elenco di co-host in base a oltre 80 fattori, tra cui la tua posizione, l'esperienza di hosting e il tipo di casa. Visualizzerai il loro profilo e le recensioni e potrai entrare in contatto con loro direttamente nell'app". Airbnb afferma che la sua nuova versione invernale 2024 include anche "oltre 50 upgrade per gli ospiti", come destinazioni suggerite quando si tocca la barra di ricerca, punti salienti personalizzati degli annunci e una pagina di pagamento riprogettata.