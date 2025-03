Addio roaming all’estero: con Saily navighi subito e risparmi

Chi viaggia spesso lo sa: attivare il roaming all’estero può trasformarsi in una spesa imprevista e difficile da gestire. Oggi però c’è una soluzione semplice e vantaggiosa: si chiama Saily, un servizio eSIM che consente di evitare i costi del roaming internazionale e di restare connessi ovunque nel mondo.

E per chi acquista in questi giorni, c’è un’ulteriore novità: inserendo il codice sconto TRYSAILY5 si ottiene il 5% di sconto su tutti i piani. Per approfittarne basta andare sul sito di Saily.

Cos’è Saily e perché conviene

Saily è un operatore eSIM pensato per chi viaggia: offre piani dati internazionali attivabili in pochi minuti, direttamente online, senza bisogno di una SIM fisica. Basta un dispositivo compatibile, una connessione e il gioco è fatto: l’eSIM si installa in automatico e la connessione è disponibile non appena si arriva a destinazione.

Alle spalle del progetto c’è il team di Nord Security, lo stesso che ha lanciato servizi noti a livello globale come NordVPN e NordPass. E proprio come questi strumenti, anche Saily punta su semplicità, trasparenza nei costi e sicurezza.

Ecco perché scegliere Saily invece del roaming:

Nessuna SIM fisica da acquistare o cambiare;

da acquistare o cambiare; Attivazione completamente digitale in pochi clic;

in pochi clic; Piani molto più economici rispetto alle tariffe di roaming degli operatori tradizionali;

rispetto alle tariffe di roaming degli operatori tradizionali; Connessione disponibile all’arrivo , in oltre 150 Paesi;

, in oltre 150 Paesi; Possibilità di gestire tutto via app o sito, in modo intuitivo.

Saily è perfetto per chi viaggia per lavoro o per piacere, ma anche per chi vuole una connessione di backup all’estero, sicura e a buon prezzo. Per un periodo limitato, chi acquista un piano Saily può ottenere uno sconto immediato del 5% utilizzando il codice promozionale TRYSAILY5 in fase di pagamento. Un’opportunità in più per risparmiare sulla connettività senza rinunciare alla qualità.

Scopri di più su Saily e attiva la tua eSIM in pochi minuti: basta un codice e puoi dire addio al roaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.