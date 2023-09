7 browser Web meno conosciuti da provare

L'approccio degli utenti, quando si naviga su Internet, è quello di usare i browser più noti e diffusi senza cercare altre opzioni. In realtà ci sono alcune alternative interessanti e originali da esplorare, al di fuori di quelli più famosi e conosciuti, che meritano di essere scoperti, perché offrono funzionalità e vantaggi unici che li distinguono da quelli più comuni. Infatti, dopo un'accurata analisi si può notare che sono presenti browser per tutte le esigenze di navigazione. È importante che l'utente non si fermi a utilizzare soltanto i browser più conosciuti ma testi tutte le possibilità presenti sul web per trovare il browser ideale. Ecco allora 7 browser web da provare in alternativa ai classici Google Chrome, Mozilla Firefox o Safari.

Nyxt il browser personalizzabile

Nyxt offre una navigazione orientata alla tastiera, con scorciatoie personalizzabili e un sistema di comandi intelligente. Nyxt è il browser web che permette di analizzare, navigare ed estrarre informazioni dal Web in modo rapido ed efficiente. Inoltre, Nyxt offre funzionalità uniche come la ricerca multi-tab, il bookmarking intelligente, il link hinting e molto altro. Nyxt è disponibile per GNU/Linux, macOS e Windows, ed è distribuito sotto licenza AGPLv3. Sul sito ufficiale è possibile trovare le istruzioni per esplorarlo e installarlo sulla pagina GitHub.

GNOME Web, per una navigazione semplice

GNOME Web è il browser Web predefinito di GNOME, il popolare ambiente desktop per Linux. Web è un browser semplice ed elegante, che offre le funzionalità essenziali per una navigazione fluida e sicura. Web supporta la sincronizzazione con Firefox, il blocco degli annunci e dei tracker, la modalità lettore e le applicazioni Web. Inoltre, Web segue da vicino la filosofia di design di GNOME, senza widget inutili o spazio sprecato. In ogni caso è un browser web che vale la pena provare, perché offre funzionalità e vantaggi unici che lo rendono speciale.

Tor l’eccellenza per la privacy

Tor è il browser Web per eccellenza per gli amanti della privacy. Basato su Firefox, Tor integra la connessione alla rete Tor, che rende anonimo il traffico Internet attraverso una serie di nodi intermedi. Tor non solo permette di navigare sul Web senza lasciare tracce ma permette anche di accedere a siti oscurati o censurati. Il browser web Tor è disponibile per Linux, Windows, macOS e Android.

Mullvad Browser a tutta privacy

Mullvad Browser è un altro browser web focalizzato sulla privacy, sviluppato in collaborazione tra Mullvad VPN e il Tor Project. Mullvad Browser ha lo stesso livello di protezione contro il fingerprinting e il tracking del Tor Browser, ma si connette a Internet con (o senza) una VPN invece che con la rete Tor. Mullvad Browser include anche un blocco degli annunci integrato e una modalità privata predefinita. Per utilizzare questo browser basta procedere su Linux, Windows e macOS.

Min browser web leggero

Min è un browser Web minimalista e leggero, che punta a ridurre le distrazioni e a migliorare la produttività. Min ha una barra di ricerca intelligente che integra informazioni da DuckDuckGo, una cronologia a testo completo per le pagine visitate, un blocco degli annunci e dei tracker, una modalità lettore automatica e dei gruppi di schede chiamati Task. Il browser web Min è disponibile per Linux, Windows e macOS6.

Konqueror: browser per gestire i file

Konqueror è uno dei browser web più vecchi ancora attivi oggi, parte integrante del progetto KDE. Infatti, la sua interfaccia è semplice ed efficacia e soprattutto è dotata di opzioni di protezione della privacy base, oltre alla possibilità di gestire e visualizzare in anteprima i file. Inoltre, ha un'interfaccia personalizzabile e modulare, che può includere vari componenti come una console, un editor di testo o un lettore multimediale. Konqueror è basato su WebKit o KHTML come motori di rendering ed è anche un gestore di file che supporta vari protocolli come FTP, SFTP, Samba, HTTP e IMAP.

Falkon il browser moderno e veloce

Falkon è un browser Web, disponibile per Linux e Windows, moderno e veloce, anch'esso parte del progetto KDE. Falkon è basato su QtWebEngine, che è un wrapper per il motore Chromium. Falkon ha un'interfaccia semplice e intuitiva, che offre funzionalità come la sincronizzazione con Firefox, il blocco degli annunci integrato, la modalità privata e le estensioni.

Opera One: la nuova versione Opera

Ma è presente un jolly oltre i sette browser, Opera One la versione più recente del browser Opera, che presenta un look completamente rinnovato con nuove funzionalità. Infatti, introduce le Tab Islands, un modo semplice per organizzare le schede in gruppi separati, e il design modulare, che si adatta al tuo stile di navigazione e crea spazio per le nuove funzionalità e gli strumenti di intelligenza artificiale integrati nel browser. Opera One offre anche una navigazione fluida e intuitiva, con una barra laterale dinamica, un blocco pubblicitario integrato e l'assistente virtuale Aria, che permette di trovare informazioni aggiornate sul web. Opera One, infatti, si rinnova per garantire una navigazione veloce e innovativa, grazie all’intelligenza artificiale.