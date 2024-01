Microsoft Teams introduce novità per le impostazioni audio e video

Pochi giorni fa, Microsoft ha annunciato alcune funzionalità imminenti per gli utenti di Teams, incluse nuove aggiunte all'interfaccia utente nella griglia delle riunioni video. Adesso l’azienda ha rivelato ulteriori altre novità, questa volta relative alle impostazioni audio e video per Microsoft Teams. In un post sul proprio blog, la società di Redmond ha affermato che i membri del programma Teams Public Preview, insieme a quelli di Microsoft 365 Targeted Release possono verificare i miglioramenti per le nuove app Teams per Windows e Mac. Come riportato dall’azienda: “La gestione delle impostazioni audio e video durante le riunioni può essere complicata e fonte di distrazione. Ora puoi accedere facilmente a tali impostazioni e controllare le principali funzionalità audio e video. È possibile accedere rapidamente alle principali funzionalità AV, con un solo tocco, dalla barra degli strumenti della riunione o accedere a opzioni aggiuntive sul pannello laterale in modo semplice e diretto”.

Microsoft Teams: come accedere alle nuove impostazioni audio/video

Questa nuova funzionalità permetterà a chi sta già partecipando a una riunione su Microsoft Teams di accedere alla barra degli strumenti in modo semplice. Ciò sarà possibile cliccando sulla freccia verso il basso accanto al pulsante della fotocamera o su quella accanto al pulsante del microfono​​​​. La prima mostrerà il collegamento “Altre opzioni video”. Quest’ultimo aprirà le impostazioni video in un pannello laterale. La freccia sul pulsante microfono mostrerà il collegamento “Altre opzioni audio”, sempre attraverso un pannello laterale.

C'è anche un altro modo per accedere a queste impostazioni. È sufficiente fare clic sul pulsante “Altre azioni” sulla barra degli strumenti della riunione. In seguito, basterà selezionare Impostazioni audio o Effetti e impostazioni video. Microsoft ha rilevato che gli utenti di Teams su Mac potrebbero riscontrare problemi con la selezione del dispositivo. Se ciò dovesse avvenire, gli utenti potrebbero ancora “selezionare manualmente il dispositivo desiderato all'interno di Teams utilizzando i flyout o i pannelli audio e video”. L’azienda di Redmond ha sottolineato che tale bug dovrebbe essere risolto all'inizio di febbraio.