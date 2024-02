365 Roadmap include migliorie per relatori Teams e inviti Outlook

La Microsoft 365 Roadmap ha subito un notevole rallentamento questa settimana. Sono infatti state introdotti meno aggiornamenti rispetto al passato. Teams ha ricevuto alcune funzionalità imminenti, già annunciate la scorsa settimana. A partire da aprile, Microsoft introdurrà migliorie per i relatori delle riunioni su PC e Mac. Come riportato sul sito ufficiale dell’azienda di Redmond: “Quando condivide lo schermo o il contenuto, il relatore sarà in grado di tenere traccia in modo migliore dell'attività dei partecipanti durante una riunione. La finestra del relatore mostra fino a quattro partecipanti alla riunione (sia video che audio), che sono oratori attivi e che hanno alzato la mano, oltre a un'anteprima del contenuto condiviso. Le notifiche della riunione vengono visualizzate al centro dello schermo per una migliore visibilità. Ciò offre ai relatori maggiore consapevolezza di ciò che sta accadendo tra i partecipanti durante una riunione.”

365 Roadmap: canali Teams, inviti Outlook e nuovo Sticky Notes

Un'altra funzionalità di Teams in arrivo ad aprile per PC, Mac e dispositivi mobili, offrirà agli utenti una funzione video aggiuntiva. Teams permetterà di utilizzare infatti i video anche nei canali di Teams. Gli utenti possono registrare il proprio video e allegarlo al canale. Infine, a marzo, gli utenti mobile di Teams (Android e iOS) potranno accedere più rapidamente a una riunione. Questi non dovranno più digitare il nome dell'entità utente (UPN) completo, ma potranno utilizzare i criteri di configurazione dell'app per compilare automaticamente il nome di dominio.

La 365 Roadmap ha annunciato anche una novità dedicata ad Outlook. A marzo, la nuova versione per Windows e per il web riceverà una funzionalità che consentirà agli organizzatori che creano eventi nell'app di inviare inviti alle persone per partecipare a un evento di persona. Inoltre, è interessante anche menzionare la nuova app Sticky Notes in OneNote, attualmente in fase di test. Secondo la Roadmap, tale applicazione dovrebbe essere lanciata ufficialmente ad aprile. Gli attuali utenti di Windows Sticky Note non dovranno fare nulla, ma verranno gradualmente reindirizzati alla nuova app Sticky Notes in OneNote.